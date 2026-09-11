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Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı? Gözler 21. sezonda

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Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı? Gözler 21. sezonda

Arka Sokaklar yeni sezon tarihi, eylül ayında dizilerin birer birer ekranlara dönmesiyle yeniden gündeme geldi. 20 sezondur Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen dizinin 21. sezonuyla devam edip etmeyeceği merak edildi. 751. bölümün ardından uzun süredir yeni bölüm yayınlanmaması "Arka Sokaklar final mi yaptı, yeni sezon ne zaman başlayacak?" aramalarını hızlandırdı.

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Televizyonun en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar, 5 Haziran'da yayınlanan sezon finalinin ardından ekranlara ara verdi. Eylül ayının ikinci haftasına girilmesine rağmen 21. sezon için yayın tarihi açıklanmaması dizinin geleceğini yeniden gündeme taşırken, yapım şirketi konusunda yaşanan gelişmeler de dikkat çekiyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizi, 5 Haziran 2026 Cuma günü ekrana gelen 751. bölümüyle 20. sezonunu tamamladı. Kanal D'nin resmi internet sitesinde de söz konusu bölüm "sezon finali" olarak yer aldı.

Yeni sezon takviminin belirsiz kalmasında yapım tarafında yaşanan gelişmeler öne çıkıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Temmuz ayında gündeme gelen kulis bilgilerinde D Media'nın kapanma sürecine girmesiyle Arka Sokaklar'ın devamı için farklı formüller üzerinde duruldu ve yapımcılığın başka bir şirkete devredilmesi seçeneği gündeme geldi. Bu süreçte yeni projeyle anlaşmayan bazı oyunculardan da beklemeleri istendiği aktarıldı.

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı? Gözler 21. sezonda
Başlık ResmiArka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı? Gözler 21. sezonda

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?

Arka Sokaklar'ın son yayınlanan bölümü dizi finali değil, sezon finali olarak duyuruldu. Kanal D'nin resmi kayıtlarında 5 Haziran'da yayınlanan 751. bölüm "Arka Sokaklar 751. Bölüm - SEZON FİNALİ" başlığıyla yer aldı.

Dizinin geleceğiyle ilgili süreç ise sezon finalinden önce başlayan karar değişiklikleriyle gündeme geldi. Mayıs ayında Arka Sokaklar'ın 21. sezon planlarının iptal edildiği yönünde kulis bilgileri paylaşılırken, daha sonra Kanal D cephesinde dizinin devam edip etmeyeceğinin eylül ayında oluşacak şartlara göre değerlendirileceği belirtilmişti.

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Editör : İREM ÖZCAN
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