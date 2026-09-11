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Ankara'daki operasyonda sıcak gelişme! 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

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Ankara'daki operasyonda sıcak gelişme! 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilere ilişkin ATK raporları tamamlandı. İncelemelerde 5 şüphelinin kan, idrar ve saç örneklerinde kokain, THC, amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3. dalga operasyonunda yeni gelişme, 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

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ATK raporuna göre, S.K.’nin idrar örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin), E.E.’nin kan ve idrar örneklerinde kokain metabolitleri, E.A.Y.'nin kan ve idrar örneklerinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.
E.Y.’nin kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi THC metaboliti, saç/kıl örneğinde ise THC tespit edilirken, K.Ç.'nin kan ve idrar örneklerinde amfetamin ve metamfetamin bulundu.

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Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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