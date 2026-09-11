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Yunan mezalimi belgeleri! Dışişleri Bakanlığı kan donduran fotoğrafları paylaştı

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Yunan mezalimi belgeleri! Dışişleri Bakanlığı kan donduran fotoğrafları paylaştı

Yunan ordusunun 1919-1922 yıllarına ait katliam görüntüleri devlet arşivlerinden çıkarılarak Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Kan donduran fotoğraflarda Anadolu halkına yapılan mezalim gözler önüne serildi.

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İttihat ve Terakki hükümetinin hezimetiyle sonuçlanan 1. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu toprakları işgale uğramaya başladı.

Bu işgalci güçlerden biri de Yunanistan oldu. İzmir'den başlayarak Ankara Polatlı'ya kadar ilerleyen Yunan ordusu geçtiği bölgelerde masum sivillere de acımadı.

Anadolu halkına uygulanan bu zulüm "Yunan mezalimi" olarak tarihe geçti. Dışişleri Bakanlığı da devlet arşivlerindeki katliam belgelerinin bazılarını paylaştı.

Katliamdan kurtulanlar - Yapay zeka ile renklendirilmiştir.
Başlık ResmiKatliamdan kurtulanlar - Yapay zeka ile renklendirilmiştir.

"KATLİAMIN ACI BİR ÖRNEĞİ"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamaya yer verildi:

"Bakanlığımızın arşivinden yayımladığımız belge ve fotoğraflar, 1919-1922 yılları arasında Yunan ordusunun Anadolu’daki mezalimini bir kez daha gözler önüne seriyor.

​Yunan kuvvetleri Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken, Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası raporlarla da kabul edilen sistematik bir imha politikası yürütmüştür.

​Paylaştığımız bu kayıtlar; Bursa civarındaki bir köyde Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamın acı bir örneğidir."

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Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf ve belgeler
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf ve belgeler
Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf ve belgeler
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf ve belgeler
Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf ve belgeler
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf ve belgeler
Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf ve belgeler
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraf ve belgeler
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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