Amedspor-Başakşehir maçı yayın bilgileri Trendyol Süper Lig'in 5. haftası öncesinde belli oldu. Ligde üst sıralardaki yerini korumak isteyen Amed Sportif Faaliyetler, taraftarı önünde İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Diyarbakır'da oynanacak mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve hakemi futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başlarken gözler Amedspor-Başakşehir karşılaşmasına çevrildi. İlk 4 maçında 7 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler haftaya 5. sırada girerken, Başakşehir ise 4 puanla 12. basamakta bulunuyor. İki takımın Diyarbakır'daki mücadelesini hakem Cihan Aydın yönetecek.

AMEDSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Başakşehir maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir karşılaşmasına 4 maç sonunda elde ettiği 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle çıkacak. 7 gol atıp kalesinde 5 gol gören Diyarbakır temsilcisi 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Başakşehir ise ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi 6 gol atıp 6 gol yerken topladığı 4 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Amedspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AMEDSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor-Başakşehir maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS 2 üzerinden izleyebilecek.

Amedspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada düdük Cihan Aydın'da olacak. 5. haftanın pazar programında Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması saat 17.00'de, Amedspor-Başakşehir ve Galatasaray-Kocaelispor maçları ise saat 20.00'de oynanacak.

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