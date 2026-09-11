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Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Gözler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasında!

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Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa macerasına sahasında Fransız temsilcisi Marsilya karşısında başlayacak. Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman merak edilirken taraftarların merakla beklediği Beşiktaş-Marsilya maçı tarihi de açıklandı.

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık lig aşaması programının yanı sıra Süper Lig'deki önümüzdeki karşılaşmaları da belli oldu. Peki, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Avrupa ligi fikstürü...

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya'yı konuk edecek. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı taraftarı önünde gerçekleşecek.

Beşiktaş, Marsilya karşılaşmasının ardından deplasmanda Almanya temsilcisi Hoffenheim ile mücadele edecek. Ardından İngiltere ekibi Crystal Palace İstanbul'da ağırlanacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Gözler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasında!
Başlık ResmiBeşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Gözler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasında!

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya

15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş

22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace

5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş

26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva

10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG

28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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