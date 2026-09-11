3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karaman'da ölü bulundu

İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın bizzat halkaladığı ve kendi ismini verdiği yavru leylek, Afrika’ya uzanan göç yolculuğunda yaklaşık 3 bin 500 kilometre kat ederek geldiği Karaman'da ölü bulundu. Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, leyleğin elektrik hatları nedeniyle öldüğünden şüphelendiğini aktardı.

İsveç’te nadir görülen leylek popülasyonunu takip etmek ve korumak amacıyla yürütülen proje kapsamında GPS vericisi takılan yavru leyleklerden biri, uzun bir göç yolculuğuna çıktı. İsveç Veliaht Prensesi Victoria tarafından halkalanan ve onun adını taşıyan leylek, Afrika’ya gitmek üzere 2 Ağustos’ta yola koyuldu.

3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karamanda ölü bulundu

8 ÜLKEDEN GEÇEREK TÜRKİYE’YE ULAŞTI

Victoria, kardeşinden ve takip edilen diğer leyleklerden farklı bir rota izledi. Batı Avrupa üzerinden İspanya ve Cebelitarık’a ilerleyen leyleklerin aksine Doğu Avrupa güzergahını tercih eden Victoria, İsveç üzerinden Danimarka, Almanya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan’ı geçerek Türkiye’ye ulaştı.

3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karamanda ölü bulundu

3 BİN 500 KİLOMETRE UÇTU, KARAMAN’DA ÖLÜ BULUNDU

Yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik yolculuğun ardından Karaman’a gelen yavru leyleğin göçü burada trajik şekilde sona erdi.

3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karamanda ölü bulundu

AYNI BÖLGEDE TOPLAM 6 ÖLÜ LEYLEK BULUNDU

Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, leyleğin elektrik hatları nedeniyle öldüğünden şüphelendiğini ve aynı bölgedeki enerji nakil hatlarının altında toplam altı ölü leylek bulunduğunu açıkladı. Ancak olayla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aynı yuvada büyüyen kardeşi ile diğer vericili leyleklerin ise batı rotasını izleyerek İspanya ve Cebelitarık Boğazı üzerinden Afrika'ya ulaşması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası