Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karaman'da ölü bulundu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karaman'da ölü bulundu

İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın bizzat halkaladığı ve kendi ismini verdiği yavru leylek, Afrika’ya uzanan göç yolculuğunda yaklaşık 3 bin 500 kilometre kat ederek geldiği Karaman'da ölü bulundu. Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, leyleğin elektrik hatları nedeniyle öldüğünden şüphelendiğini aktardı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İsveç’te nadir görülen leylek popülasyonunu takip etmek ve korumak amacıyla yürütülen proje kapsamında GPS vericisi takılan yavru leyleklerden biri, uzun bir göç yolculuğuna çıktı. İsveç Veliaht Prensesi Victoria tarafından halkalanan ve onun adını taşıyan leylek, Afrika’ya gitmek üzere 2 Ağustos’ta yola koyuldu.

3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karamanda ölü bulundu
Başlık Resmi3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karamanda ölü bulundu

8 ÜLKEDEN GEÇEREK TÜRKİYE’YE ULAŞTI

Victoria, kardeşinden ve takip edilen diğer leyleklerden farklı bir rota izledi. Batı Avrupa üzerinden İspanya ve Cebelitarık’a ilerleyen leyleklerin aksine Doğu Avrupa güzergahını tercih eden Victoria, İsveç üzerinden Danimarka, Almanya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan’ı geçerek Türkiye’ye ulaştı.

3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karamanda ölü bulundu
Başlık Resmi3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karamanda ölü bulundu

3 BİN 500 KİLOMETRE UÇTU, KARAMAN’DA ÖLÜ BULUNDU

Yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik yolculuğun ardından Karaman’a gelen yavru leyleğin göçü burada trajik şekilde sona erdi.

3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karamanda ölü bulundu
Başlık Resmi3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu acı bitti: Prensesin adını verdiği leylek Karamanda ölü bulundu

AYNI BÖLGEDE TOPLAM 6 ÖLÜ LEYLEK BULUNDU

Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, leyleğin elektrik hatları nedeniyle öldüğünden şüphelendiğini ve aynı bölgedeki enerji nakil hatlarının altında toplam altı ölü leylek bulunduğunu açıkladı. Ancak olayla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aynı yuvada büyüyen kardeşi ile diğer vericili leyleklerin ise batı rotasını izleyerek İspanya ve Cebelitarık Boğazı üzerinden Afrika'ya ulaşması bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye
DÜNYA

Türkiye'nin yanı başında ölümcül Batı Nil virüsü alarmı! Bir haftada 34 yeni vaka: Sonbaharda da dikkat!
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
Okullara saldırı hazırlığı yapıyorlardı
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu!
Emin olmak
TCMB'DEN MESAJ VAR!
TCMB'DEN MESAJ VAR!
Para çekmek için doğru zaman mı?
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
Yanal'ın Kartal ve "istifa" çıkışı gündem oldu
İSTANBUL'DA OKUL TEYAKKUZU
İSTANBUL'DA OKUL TEYAKKUZU
3 binden fazla bahçe görevlisi olacak
BAKANLIK SATIŞINI YASAKLADI
BAKANLIK SATIŞINI YASAKLADI
Çocuklar için riskli oyuncak!
EN UCUZUNDAN EN LÜKSÜNE!
EN UCUZUNDAN EN LÜKSÜNE!
600 bin TL’ye de var 30 milyon TL’ye de
'KANTİN KART' DÖNEMİ BAŞLADI!
'KANTİN KART' DÖNEMİ BAŞLADI!
İhtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin TL destek!
SETLER ZEHİR BATAĞINDA!
SETLER ZEHİR BATAĞINDA!
Sinema dünyasından uyuşturucu itirafları
BİSİKLETLİ ZABITALAR SAHADA!
BİSİKLETLİ ZABITALAR SAHADA!
Yere çöp atana 4 bin TL ceza kesilecek
'500 BİN DOLAR' KAVGASI
'500 BİN DOLAR' KAVGASI
Maltepe'de kiracı dehşetinde ayrıntılar ortaya çıktı!
TCBM ANKETİ YAYINLANDI!
TCBM ANKETİ YAYINLANDI!
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti
ICARDI SÜRPRİZİ
ICARDI SÜRPRİZİ
Resmi teklif aldı, imza için tek şartı ortaya çıktı
YENİ VAKALAR TESPİT EDİLDİ!
YENİ VAKALAR TESPİT EDİLDİ!
Türkiye'nin yanı başında ölümcül virüs alarmı
'BİZİM İÇİN ŞAŞIRTICI DEĞİL'
'BİZİM İÇİN ŞAŞIRTICI DEĞİL'
İtalyanlar, Fenerbahçe-Roma maçını değerlendirdi
YENİ BANKNOTLAR TEDAVÜLDE!
YENİ BANKNOTLAR TEDAVÜLDE!
Paraların üzerinde tek değişiklik var
SAVUNMASI ŞOKE ETTİ
SAVUNMASI ŞOKE ETTİ
5 banka çalışanını silahla rehin almıştı!
ALTINDA 3 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ!
ALTINDA 3 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ!
Kritik veri için geri sayım başladı
İSTİFASI DÜNYA BASININDA!
İSTİFASI DÜNYA BASININDA!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başlıyor!
Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başlıyor!
Kaydet
Çocuklar için riskli oyuncak! Bakanlık satışını yasakladı
Çocuklar için riskli oyuncak! Bakanlık satışını yasakladı
Kaydet
Karaman'daki kaza kamerada! Çöp kamyonundan düşen işçiler hastanelik oldu
Karaman'daki kaza kamerada! Çöp kamyonundan düşen işçiler hastanelik oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.