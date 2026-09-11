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T-Otomobil

600 bin TL’ye de var 30 milyon TL’ye de... İşte Türkiye’de satılan tüm elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

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600 bin TL’ye de var 30 milyon TL’ye de... İşte Türkiye’de satılan tüm elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı hızla büyürken, satışa sunulan model sayısı da her geçen gün artıyor. Togg, Tesla, BYD, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW ve Volvo gibi markalar farklı bütçelere hitap eden elektrikli modeller sunuyor.

Peki Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobil hangisi? Şehir içi kullanıma uygun kompakt modellerden uzun menzilli SUV’lara ve premium otomobillere kadar Türkiye’de resmi olarak satışta olan tüm elektrikli otomobillerin güncel fiyatlarını derledik.

İşte markaların güncel elektrikli otomobil fiyatları… (Markalar alfabetik sıralanmıştır.)

AUDİ
FotoğrafAUDİ

AUDİ

ModelFiyat
Audi A6 Avant e-tron8.341.960 TL
Audi A6 Avant e-tron performance9.639.102 TL
Audi A6 Avant e-tron quattro10.057.842 TL
Audi A6 Sportback e-tron8.163.250 TL
Audi A6 Sportback e-tron performance9.460.392 TL
Audi A6 Sportback e-tron quattro9.879.132 TL
Audi Q4 40 e-tron4.729.750 TL
Audi Q4 45 e-tron5.871.541 TL
Audi Q4 55 e-tron quattro6.318.895 TL
Audi Q4 Sportback 40 e-tron4.891.756 TL
Audi Q4 Sportback 45 e-tron6.054.661 TL
Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro6.502.015 TL
Audi Q6 SUV e-tron quattro9.340.419 TL
Audi Q6 Sportback e-tron quattro9.579.609 TL
Audi e-tron GT quattro12.137.766 TL
Audi RS e-tron GT performance quattro17.413.470 TL
Audi RS e-tron GT quattro16.026.840 TL
Audi S e-tron GT13.708.209 TL
BMW
FotoğrafBMW

BMW

ModelFiyat
BMW i4 eDrive40 Sport Line5.630.700 TL
BMW i4 eDrive40 M Sport6.230.400 TL
BMW i4 eDrive40 Edition M Sport6.861.100 TL
BMW i5 eDrive40 M Sport7.842.600 TL
BMW i5 eDrive40 Edition M Sport8.048.700 TL
BMW i5 xDrive40 Touring M Sport8.403.100 TL
BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport8.831.700 TL
BMW i5 M60 xDrive M10.360.800 TL
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence14.370.400 TL
BMW i7 xDrive60 M Excellence15.136.900 TL
BMW i7 M70 M16.000.000 TL
BMW iX1 eDrive20 Sport Line4.261.800 TL
BMW iX1 eDrive20 X-Line4.486.000 TL
BMW iX1 eDrive20 M Sport4.654.200 TL
BMW iX2 eDrive20 M Sport4.699.900 TL
Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport6.819.500 TL
Yeni BMW iX xDrive60 M Sport10.783.400 TL
Yeni BMW iX M70 xDrive M11.504.200 TL
BYD
FotoğrafBYD

BYD

ModelMotor GücüÇekiş TipiDonanımFiyat
BYD SEAL390 kWAWDExcellence4.077.000 TL
BYD SEALION 7390 kWAWDExcellence4.190.000 TL
BYD TANG380 kWAWDFlagship5.418.000 TL
CITROEN
FotoğrafCITROEN

CİTROEN

MarkaModelDonanım / MotorFiyat
CitroenAmi6 kW570.000 TL
CitroenAmi6 kW Dark Side585.000 TL
CitroenAmi6 kW Sunrise610.000 TL
CitroenAmi6 kW Sunset610.000 TL
Citroene-C383 kW Plus1.640.000 TL
Citroene-C383 kW Max1.600.000 TL
Citroene-C3 Aircross83 kW Max Standart menzil1.855.000 TL
Citroene-C3 Aircross83 kW Collection Uzun menzil1.970.000 TL
Citroene-C3 Aircross83 kW Max Uzun menzil2.000.000 TL
Citroene-C4 X115 kW Max2.150.000 TL
Citroene-C4115 kW Max2.150.000 TL
Citroene-C5 Aircross115 kW Plus2.430.000 TL
FİAT
FotoğrafFİAT

FİAT

ModelDonanım / Motor / BataryaFiyat
Fiat Grande PandaLa Prima 44 kWh1.544.900 TL
Fiat 600 BEVLa Prima 54 kWh (2025 MY)1.834.900 TL
Fiat TOPOLİNO6 kW/8 HP - 5.5kWh579.900 TL
Fiat TOPOLİNO PLUS6 kW/8 HP - 5.5kWh604.900 TL
Fiat 500e CabrioLa Prima 87 kW - 42kWh (2025 MY)2.379.900 TL
FORD
FotoğrafFORD

FORD

MarkaModel / DonanımFiyat
FordPuma GEN-E Premium2.421.700 TL
FordExplorer Premium 125 kW2.457.300 TL
FordExplorer Premium 140 kW3.104.800 TL
FordExplorer Premium 250 kW4.217.200 TL
FordExplorer Select 125 kW2.276.700 TL
FordExplorer Select 140 kW2.344.700 TL
FordCapri Premium 125 kW3.211.600 TL
FordCapri Premium 140 kW3.371.600 TL
FordCapri Premium 250 kW4.330.000 TL
HYUNDAİ
FotoğrafHYUNDAİ

HYUNDAİ

MarkaModel / DonanımMotor / GüçFiyat
HyundaiInster Dynamic71.1 kW1.490.000 TL
HyundaiInster Advance84.5 kW1.740.000 TL
HyundaiInster Cross Advance84.5 kW1.790.000 TL
HyundaiKona Advance GSR-2-C99 kW2.320.000 TL
HyundaiIoniq 5 Progressive160 kW3.999.000 TL
HyundaiIoniq 5 Dynamic Vision Roof 4x2125 kW3.246.000 TL
HyundaiIoniq 5 N 4x4 (2025 MY)448 kW5.800.000 TL
HyundaiIoniq 6 Advance (Standart menzil)125 kW3.225.000 TL
HyundaiIoniq 6 Progressive (Uzun menzil)160 kW3.770.000 TL
HyundaiIoniq 9 Progressive 4X2160 kW5.930.000 TL
HyundaiIoniq 9 Calligraphy 4X4226,1 kW7.080.000 TL
JEEP
FotoğrafJEEP

JEEP

MarkaModelMotor / GüçFiyat
JEEPJeep Avenger Summit115 kW2.305.000 TL
KGM
FotoğrafKGM

KGM

MarkaModelFiyat
KGMMusso EV 4x2 (2025 MY)2.454.874 TL
KGMTorres EVX 4x22.474.830 TL
KİA
FotoğrafKİA

KİA

MarkaModelMotor / GüçDonanım / PaketFiyat
KiaEV2107,8 kWCool1.649.000 TL
KiaEV2107,8 kWElegance1.849.000 TL
KiaEV299,5 kWElegance Long Range2.029.000 TL
KiaNiro EV150 kWOtomatik2.199.000 TL
KiaEV3150 kWElegance Cool Long Range2.450.000 TL
KiaEV3150 kWElegance Long Range2.485.000 TL
KiaEV3150 kWElegance Comfort2.399.000 TL
KiaEV3150 kWPrestige2.485.000 TL
KiaEV3150 kWGT-Line Long Range3.790.000 TL
KiaEV6125 kWElegance Standard Range3.790.000 TL
KiaEV9149 kWPrestige - 7 koltuk6.340.000 TL
KiaEV9283 kWGT-Line - 6 koltuk7.670.000 TL
MERCEDES
FotoğrafMERCEDES

MERCEDES BENZ

MarkaModelDonanım / PaketMotor GücüFiyat
Mercedes BenzCLA 200+AMG218 bg4.318.500 TL
Mercedes BenzEQE 280AMG218 bg6.108.500 TL
Mercedes BenzEQE 350 4MATICAMG320 bg6.978.500 TL
Mercedes BenzEQS 450 4MATICInspiration360 bg10.108.500 TL
Mercedes BenzEQA 250+Night Edition190 bg4.477.000 TL
Mercedes BenzGLB 200+AMG218 bg4.524.000 TL
Mercedes BenzGLC 200AMG218 bg5.720.000 TL
Mercedes BenzGLC 400 4MATICAMG489 bg6.850.000 TL
Mercedes BenzGLC 400 4MATICEdition One AMG489 bg7.159.000 TL
Mercedes BenzG 580Heritage587 bg15.715.000 TL
MİNİ
FotoğrafMİNİ

MINI

ModelMotor GücüFiyat
MINI Countryman E Favoured150 kW3.921.300 TL
MINI Countryman E John Cooper Works150 kW4.056.900 TL
MINI Countryman SE All4 John Cooper Works230 kW5.806.000 TL
OPEL
FotoğrafOPEL

OPEL

ModelDonanım / MotorFiyat
Opel Corsa Elektrik100 kW GS1.890.000 TL
Opel Frontera44 kWh Batarya GS1.895.000 TL
Opel Frontera54 kWh Uzun Menzil GS2.010.000 TL
Opel Mokka GSE207 kW3.250.000 TL
Opel Grandland157 kW Edition2.485.000 TL
Opel Grandland239 kW AWD GS3.875.000 TL
PORSCHE
FotoğrafPORSCHE

PORSCHE

Porsche Macan8.752.146 TL
Porsche Macan 49.116.076 TL
Porsche Macan 4S9.909.876 TL
Porsche Macan GTS11.166.726 TL
Porsche Macan Turbo12.324.096 TL
Porsche Taycan14.883.516 TL
Taycan Black Edıtıon17.365.086 TL
Porsche Taycan 415.459.966 TL
Taycan 4 Black Edıtıon18.000.126 TL
Porsche Taycan 4S17.623.806 TL
Taycan 4S Black Edıtıon19.799.196 TL
Porsche Taycan GTS19.799.196 TL
Porsche Taycan Turbo23.209.596 TL
Porsche Taycan Turbo S27.372.636 TL
Porsche Taycan 4 Cross Turısmo15.589.116 TL
Porsche Taycan 4S Cross Turısmo17.541.276 TL
Porsche Taycan Turbo Cross Turısmo23.386.206 TL
Porsche Taycan Turbo S Cross Turısmo27.560.796 TL
Porsche Cayenne Electric12.625.596 TL
Porsche Cayenne S Electric14.789.436 TL
Porsche Cayenne Turbo Electric18.917.406 TL
Porsche Cayenne Coupe Electric12.873.186 TL
Porsche Cayenne S Coupe Electric15.212.796 TL
Porsche Cayenne TurboCoupe Electric19.234.716 TL

 

RENAULT
FotoğrafRENAULT

RENAULT

Renault R5 E-Tech Techno EV52 150hp2.099.000 TL
Renualt Megane E-Tech Techno EV60 220 hp2.386.000 TL
Renualt Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp3.490.000 TL
SKODA
FotoğrafSKODA

SKODA

Skoda Elroq 60 e-Prestige 190 PS2.481.600 TL
Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 190 PS3.793.500 TL
Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x45.499.900 TL
Skoda Enyaq 60 e-Prestige 190 PS3.699.900 TL
PEUGEOT
FotoğrafPEUGEOT

PEUGEOT

Peugeot E-208 GT 100kW2.080.000 TL
Peugeot E-2008 ALLURE 115kW2.245.000 TL
Peugeot E-2008 GT 115kW2.400.000 TL
Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp)3.384.500 TL
Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp)3.585.000 TL
Peugeot E-5008 Allure 157kW (210hp)3.573.500 TL
Peugeot E-5008 GT 157kW (210hp)3.717.000 TL

 

TESLA
FotoğrafTESLA

TESLA

ModelVersiyonFiyat
Tesla Model YArkadan Çekiş2.474.985 TL
Tesla Model YLong Range Arkadan Çekiş3.682.800 TL
Tesla Model YLong Range Dört Çeker4.410.000 TL
Tesla Model YPerformance Dört Çeker4.756.500 TL

 

TOGG
FotoğrafTOGG

TOGG

ModelVersiyonFiyat
Togg T10FV1 RWD Standart Menzil1.884.980 TL
Togg T10FV1 RWD Uzun Menzil2.195.600 TL
Togg T10FV2 RWD Uzun Menzil2.370.930 TL
Togg T10FV2 4More3.217.857 TL
Togg T10XV1 RWD Standart Menzil1.909.048 TL
Togg T10XV1 RWD Uzun Menzil2.219.668 TL
Togg T10XV2 RWD Uzun Menzil2.411.000 TL
Togg T10XV2 4More3.218.137 TL

 

VOLKSWAGEN
FotoğrafVOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

ModelMotor / GüçŞanzımanDonanımModel YılıFiyat
VW ID.4125 kW (170 PS)OtomatikPure2025 MY3.126.000 TL
VW ID.7210 kW (286 PS)OtomatikPro S2025 MY4.415.150 TL
VOLVO
FotoğrafVOLVO

VOLVO

ModelDonanım / MotorFiyat
Volvo EX30Ultra, P4 Long Range2.485.390 TL
Volvo EX30Ultra, P8 AWD3.825.072 TL
Volvo EX30 Cross CountryUltra, P8 AWD3.986.016 TL
Volvo EX40Ultra, Single Motor Extended Range4.466.361 TL
Volvo EX40 Black EditionUltra, Single Motor Extended Range4.610.046 TL
Volvo EX40Ultra, Twin Motor5.419.356 TL
Volvo EC40Ultra, Single Motor Extended Range4.565.406 TL
Volvo EC40 Black EditionUltra, Single Motor Extended Range4.709.240 TL
Volvo EC40Ultra, Twin Motor5.508.825 TL
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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