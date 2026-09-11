Mauro Icardi transferinde sürpriz: Resmi teklif aldı, tek şartı ortaya çıktı

Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve şu ana kadar herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan Mauro Icardi'nin yeni adresi Yunanistan olabilir. 33 yaşındaki Arjantinli oyuncunun menajerinin, transfer görüşmelere başladığı belirtildi.

Mauro Icardi, 2025-2026 sezonu bitiminde Galatasaray'ın 1+1 yıllık yeni kontrat teklifine olumlu cevap vermedi ve 30 Haziran itibarıyla serbest kaldı. Yaz transfer dönemi boyunca kendisine kulüp bulamayan dünyaca ünlü golcü için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

OLYMPIAKOS'TEN TEKLİF

Arjantinli muhabir Nahuel Ferreira'nın haberine göre; Olympiakos, Faslı santrfor Ayoub El Kaabi'nin sakatlığı üzerine bonservisi elinde olan ve transfer dönemi dışında imza atma hakkı bulunan Mauro Icardi ile resmi görüşmelere başladı.

Mauro Icardi, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

EN AZ 2 YILLIK KONTRAT ŞARTI

Galatasaray'da 4 sezon geçiren ve 137 maçta 77 gol, 25 asistlik skor katkısı sunan deneyimli forvet, en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Yunan kulübü ile Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun, transfer görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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