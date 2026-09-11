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Ekonomi

Son başvuru tarihi 30 Eylül! Girişimcilere 1 milyon 350 bin lira destek verilecek

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Son başvuru tarihi 30 Eylül! Girişimcilere 1 milyon 350 bin lira destek verilecek

Girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini destekleyen TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı 2. çağrısı başladı. Son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Çağrı kapsamında Mükemmeliyet Mührü alan girişimler %3 hisse karşılığında 1.350.000 TL yatırım alabilecek." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini destekleyen TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı 2. çağrısının başladığını duyurdu.

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SON BAŞVURU TARİHİ 30 EYLÜL

TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı 2. çağrısı kapsamında başvuruların 30 Eylül tarihine kadar yapılabileceği belirtildi. Programa ilişkin detaylı bilgilere ise https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiyenin-ilk-yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-olan-bigg-yatirim-programinin-2026-2-cagrisi-acildi linki üzerinden ulaşılabilecek.

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"1 MİLYON 350 BİN TL YATIRIM FIRSATI"

Bakan Kacır, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BiGG Yatırım Programı’nın 2026 yılı 2. Çağrısını başlatıyoruz!

TÜBİTAK, BiGG Yatırım Programı ile girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemeye devam ediyor.

Çağrı kapsamında Mükemmeliyet Mührü alan girişimler %3 hisse karşılığında 1.350.000 TL yatırım alabilecek.

Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2026"

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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