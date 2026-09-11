Ece Erken Türkiye'den ayrılma kararını açıkladı

Ünlü sunucu Ece Erken, Gökhan Çınar'ın sunumuyla ekrana gelen Katarsis programına konuk oldu. Özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Erken, son dönemde aldığı önemli bir kararı da ilk kez programda paylaştı. Ünlü isim oğlu Eymen'in eğitimi ve geleceği için Dubai'ye yerleşme kararı aldığını açıkladı.

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen ve sosyal medya hesabında abonelik sistemi başlatmasıyla da dikkat çeken Ece Erken, Katarsis'te hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Program sırasında gelecek planlarından söz eden Erken, Türkiye'den ayrılacağını ancak bunun bir kaçış olmadığının özellikle altını çizdi.

“KAÇMAK İÇİN DEĞİL, YENİ BİR KAPI”

Hayatında önemli bir dönüm noktasına geldiğini belirten Ece Erken, aldığı kararın arkasındaki nedeni açıklarken, “Çok önemli bir karar aldım kendimle alakalı. Bir şeylerden, yanlış anlaşılmasın, kaçmak için vesaire değil, yeni bir kapı benim için. Yeni umutların olduğu…” ifadelerini kullandı.

Erken, Dubai'ye yerleşme kararının temelinde ise oğlu Eymen'in eğitiminin bulunduğunu söyledi. Anne olduktan sonra hayata bakış açısının değiştiğini ifade eden ünlü sunucu, bundan sonraki süreçte önceliğinin oğlunun geleceği olduğunu dile getirdi.

Ece Erken Türkiyeden ayrılma kararını açıkladı

“EVLADIMIN EĞİTİMİ İÇİN DUBAİ'YE YERLEŞECEĞİM”

Ece Erken, Dubai'ye taşınma kararını şu sözlerle açıkladı:

“Artık biliyorsunuz anne olduktan sonra kendiniz için yaşamıyorsunuz. Önceliğiniz evladınız oluyor. Evladımın eğitimi için aslında Dubai'ye yerleşmeye karar verdim.”

Oğlunun yalnızca eğitim hayatını değil, sosyal gelişimini ve geleceğini de düşündüğünü belirten Erken, Dubai'de Eymen için yeni bir yaşam kurmayı planladığını söyledi.

Ece Erken Türkiyeden ayrılma kararını açıkladı

“BİR AYAĞIM YİNE BURADA OLACAK”

Dubai'ye yerleşme kararının Türkiye'deki hayatının tamamen sona ermesi anlamına gelmediğini belirten Ece Erken, “Tabii ki bir ayağım yine burada olacak. Burada hayatım devam edecek. Annem var çünkü” sözleriyle ailesinin Türkiye'de bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Erken “Dubai'de Eymen'in eğitimi için, okulu için, sosyal çevresi için, kendini yetiştirebilmesi için bir hayat kurmak üzere gidiyorum” şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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