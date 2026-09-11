ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Issa, gazetemize konuştu: Yaptırım yok öncelik F-16’lar

Ankara-Washington ilişkilerini değerlendiren Darrell Issa “Ortak çıkarlarımız gerçekten çok büyük. Türkiye’ye yönelik yaptırım yok. Şu anda en yüksek önceliğin F-16’ların modernizasyonu olması gerekiyor” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa, F-35 krizinden S-400 dosyasına, F-16 modernizasyonundan Trump-Erdoğan ilişkisine kadar Türkiye-ABD gündemini değerlendirdi. ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona katılan Darrell Issa, burada gazetemizin sorularını cevaplandırdı. Türkiye’ye ilk kez gelmediğini söyleyerek “1980’lerde asker olarak buraya gelmiştim. Daha sonra 2003’ten itibaren

Kongre üyesi olarak gelmeye başladım” diyen Issa, şunları söyledi:

ÇOK İYİ BİR İLİŞKİYE SAHİPLER

TÜRKİYE’YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR: Başkan’dan en alt kademeye kadar zaten bir karar verilmiş durumda. Türkiye’ye yönelik yaptırım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump görüşmeye devam ediyor. Hatta muhtemelen benim Başkan’la konuştuğumdan daha sık konuşuyorlar. Çok iyi bir kişisel ilişkiye sahipler.

ORTAK ÇIKARLARIMIZ ÇOK

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ: Eylül sonunda yapılması planlanan BM Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’yi ziyaret edecek. Trump ile Erdoğan arasında bir görüşme olmasını bekliyoruz. Normalde iki lider, diplomatik açıdan tam kapsamlı görüşme yapmanın bazı nedenlerden dolayı zahmetli olması sebebiyle, toplantılar arasında ayrıca kısa görüşme gerçekleştiriyor. Dolayısıyla böyle bir görüşme yapmalarını bekliyorum. Eminim gerçekten bir araya gelmeyi ve büyük ölçüde ortak çıkarlarımızı konuşmayı da değerlendirmişlerdir. Çünkü ortak çıkarlarımız gerçekten çok büyük.

DURUM, SANILANDAN FARKLI

F-35 KONUSU: Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gündeminde F-35 ve S-400 dosyası önemli bir yer tutuyor. İki ülke arasında bu konular kapsamlı şekilde ele alınıyor. F-35 konusunda mevcut durum kamuoyunda sanılandan farklı. İnsanlar bunların sadece beklemede olduğunu düşünüyor. Hayır, beklemede değiller. Kelimenin tam anlamıyla çok büyük bir sipariş birikimi var.

F-16’LAR, İKİ ÜLKE İÇİN DE ÖNCELİKLİ

F-16’LARIN MODERNİZASYONU: Türkiye’nin mevcut hava gücünün geliştirilmesi iki ülke açısından da öncelikli. Şu anda en yüksek önceliğin F-16’ların modernizasyonu olması gerekiyor. Gerçekten yapılması gerekenler açısından bu çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Mevcut uçakların modernizasyonunun veya geliştirilmesinin her iki ülke için de yüksek öncelik taşıdığı gerçeğinin dikkate alınmasını isterim. Buradaki görüşmelerimin bir parçası da buydu. Havacılığı takip ediyorsanız, drone’ların kullanıldığı yeni manevraları biliyorsunuzdur. Bunun, dünyanın geri kalanında geleceğin hava gücünün daha muhtemel modeli olduğunu düşünüyorum.

BAE İLE GÖRÜŞÜLDÜ

S-400’LER: Bu konu iki ülke arasında oldukça fazla görüşüldü. Buradaki temel mesele, bunun nasıl hayata geçirilebileceği. Birleşik Arap Emîrlikleri ile görüşmeler yapıldı. Belki de en iyi çözüm bu.

HEPİMİZ, İSRAİL’E KARŞI ÇALIŞIYORUZ

FİLİSTİN VE SURİYE’DEKİ DURUM: Bölgedeki gelişmeler iki ülkenin ortak gündeminde de önemli yer tutuyor. Filistin meselesi çözülmediği sürece bölgedeki gerilimlerin çoğunun ortadan kalkmasının mümkün değil. Türkiye’nin Suriye’ye yardım konusundaki liderliği kritik önem taşıyor. Büyükelçi aynı zamanda özel temsilci olarak görev yapıyor. Hepimiz, İsrail’in Suriye’nin normalleşmesine izin verme konusundaki isteksizliğine karşı çalışıyoruz.

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