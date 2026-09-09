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Türkiye’nin "millî gücü" üç kıtada boy gösteriyor! İHA'lar ve savaş gemilerimiz uluslararası vitrinde

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Türkiye’nin

Türkiye’nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği başarılar dünya ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu yükselişin önemli aktörlerinden Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) şirketi ise, bu ay üç kıtada düzenlenecek savunma sanayisi fuarlarında millî teknolojilerini uluslararası vitrine çıkaracak.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Polonya’da dün başlayan MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı 2026’da STM, İstif Sınıfı Fırkateyn, STM MPAC Hücumbot ve küçük boyutlu denizaltı STM500’ün
maketlerini sergiliyor. STM NETA 300 İnsansız Otonom Sualtı Aracı ve sürü yetenekli kamikaze insansız deniz aracı STM YAKTU fuarda sergileniyor.

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KARGU DA YERİNİ ALDI

İnsansız hava sistemlerinde ise Türkiye’nin ilk millî vurucu İHA’sı KARGU da fuarda yerini alıyor. STM’nin ikinci durağı ise Güney Afrika olacak. 16-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Africa Aerospace and Defence (AAD) 2026 fuarında deniz ve hava platformlarını görücüye çıkacak.

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STM, üç kıtaya yayılan fuar programının son durağında ise Azerbaycan olacak. ADEX 2026, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek ve son teknoloji
Türk ürünleri vitrine çıkacak.

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