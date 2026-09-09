CHP ve Yeni Parti’de AK Parti alacak korkusu! Belediyelerde ittifakı sürdürecekler

CHP ve Yeni Parti arasında yaşanan bölünmeye rağmen belediyelerdeki iş birliği devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerin ve belediye meclislerindeki gücün kaybedilmemesi için kurmaylarına “İş birliğine açık olun” talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu’nun bu mesajlarının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 2. Başkan Vekili Emre Doğan’ın Çankaya Belediyesine yönelik operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı.

Seçim öncesinde CHP ile Yeni Parti arasında görüşmeler gerçekleştirilirken, iki parti aynı isim üzerinde anlaşma sağladı. CHP ve Yeni Parti’nin adayı Naki Demir ABB 2. Başkan Vekili seçildi.

Kulislerde, seçim öncesindeki temaslarda ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın etkili olduğu öğrenildi. Naki Demir’in Yavaş’ın adayı olduğu ve iki parti arasında

seçimde iş birliği yapılmasını da Yavaş’ın istediği belirtildi.

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