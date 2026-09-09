‘Laboratuvardan fabrikaya’ dönüşüm başlıyor! Teknolojide yatırım seferberliği

Sanayide yapay zekâ ve ileri teknolojilere dayalı dönüşüm hız kazanıyor. OVP kapsamında yapay zekâdan yarı iletkenlere, robotikten enerji depolamaya kadar stratejik alanlara odaklanılırken, Ar-Ge’den üretime uzanan süreç güçlendirilecek. Kamu destekleri ise yüksek katma değer, verimlilik ve ihracat kapasitesi oluşturan yatırımlara odaklanacak.

Sanayide yapay zekâ destekli dönüşüm hız kazanırken, geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlar artırılacak. OVP kapsamında yapay zekâ, ileri malzemeler, yarı iletkenler, robotik, biyoteknoloji, enerji depolama ve yeni nesil ulaşım teknolojileri başta olmak üzere stratejik alanlara odaklanılacak.

Ar-Ge, tasarım ve büyük ölçekli üretimin aynı ekosistemde buluşturulmasıyla Türkiye’nin küresel rekabette üst sıralara taşınması hedeflenecek. Üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji girişimleri ve sanayi arasındaki iş birliği yeniden güçlendirilecek. Böylece geliştirilen teknolojilerin “laboratuvardan fabrikaya” daha hızlı taşınması, ticarileştirilmesi ve dünya pazarlarına sunulması sağlanacak.

Ayrıca işletmelerin enerji, ham madde, iş gücü ve makine kullanımını gerçek zamanlı takip ederek optimize eden otonom üretim sistemleri yaygınlaştırılacak. Bu sayede kaynakların daha verimli kullanılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

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KAMU DESTEKLERİNDE YENİ DÖNEM

Kamu desteklerinde de yeni bir dönem başlayacak. Destek programları; verimlilik, teknoloji yoğunluğu, yüksek katma değer ve ihracat kapasitesi oluşturan yatırımları büyütmeye odaklanacak. OVP’deki hedef doğrultusunda Türkiye’nin yalnızca üretim yapan bir ülke olması değil; teknoloji geliştiren, üreten, ihraç eden ve küresel değer zincirlerinde üst basamaklara çıkan bir sanayi gücüne dönüşmesi amaçlanıyor.

Uzun vadede ise Türkiye’nin geleceğin üretim ekosistemlerine yön veren ülkelerden biri olması hedefleniyor.

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