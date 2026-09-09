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Ekonomi

Madencilik ekipmanları yerlileşecek

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Madencilik ekipmanları yerlileşecek

Türkiye, enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yerli kömür kaynaklarını temiz kömür teknolojileriyle değerlendirecek. Kömürün gazlaştırılması, karbon yakalama ve kullanma ile ileri teknoloji karbon ürünlerine yönelik Ar-Ge çalışmaları desteklenirken, enerji ve madencilikte kritik teknoloji ve ekipmanların yerlileştirilmesine ağırlık verilecek.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Türkiye, enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla nükleer enerjinin yanı sıra yerli kömür kaynaklarını da ileri teknolojilerle değerlendirecek. Bu kapsamda temiz kömür teknolojilerine yönelik çalışmalar hızlandırılacak. Yerli kömürün gazlaştırılması, karbon yakalama ve kullanma ile ileri teknoloji karbon ürünleri alanlarında Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek.

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Kömürle ilgili yapılacak çalışmaların bir diğer ayağını karbon yakalama ve kullanma oluşturacak. Bu alandaki Ar-Ge faaliyetleri desteklenirken, ileri teknoloji karbon ürünlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek. Böylece yerli kömür kaynaklarına yönelik teknoloji geliştirme faaliyetleri yalnızca üretim boyutuyla değil, karbonun değerlendirilmesi ve yeni ürünlere dönüştürülmesine yönelik ArGe çalışmalarıyla birlikte ele alınacak.

Yeni dönemde enerji ve madencilik sektöründe kullanılan kritik teknoloji ve ekipmanların yerlileştirilmesine de ağırlık verilecek. Kritik ekipmanların
geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetleri desteklenecek. Madencilik sektöründe de Ar-Ge’ye dayalı yerli teknoloji ve ürün geliştirme
çalışmaları yapılacak; katma değeri yüksek bor ürünlerinin üretim ve satış miktarı artırılacak, nadir toprak elementlerinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

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