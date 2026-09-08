Fransa'dan vize değişikliği! Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor

TÜRK VATANDAŞLARINI DA İLGİLENDİRİYOR

Uygulama Türk vatandaşları açısından da önem taşımakta.

France-Visas'ın güncel kurallarında, 6 ay ile 5 yıl arasında geçerli ve Fransa tarafından verilmiş çok girişli vize sahiplerine denizaşırı topraklar için tanınabilen özel muafiyet kapsamında Türkiye yer almıyor. Muafiyet belirli şartlarla Çin, Hindistan, Katar, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil bazı ülkelerin vatandaşlarını kapsıyor.

Bu nedenle Türk vatandaşlarının seyahat edecekleri bölge, pasaport ve oturum statülerine göre denizaşırı topraklar için ayrıca vize almaları gerekebiliyor. Türkiye'den yapılan Fransa vize başvurularında karar yetkisi Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğunda bulunuyor.