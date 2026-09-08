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Dünya

Fransa'dan vize değişikliği! Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor

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Fransa'dan vize değişikliği! Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor

Fransa, denizaşırı topraklarına seyahat edecek yabancılara yönelik vize ve giriş kurallarını sıkılaştırma kararı aldı.

Yeni uygulamayla Guadeloupe, Martinik, Fransız Guyanası, Reunion, Mayotte, Yeni Kaledonya ve Fransız Polinezyası gibi Schengen bölgesi dışında kalan Fransız topraklarına girişte daha sıkı prosedürler uygulanacak. 

Fransa'dan vize değişikliği! Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor

SCHENGEN VİZESİ YETMİYOR

Fransa'nın resmi kurallarına göre, vizeye tabi bir ülkenin vatandaşı denizaşırı Fransız topraklarından birine seyahat edecekse özel vize almak zorunda. Standart Schengen vizesi söz konusu bölgelere otomatik olarak giriş hakkı vermiyor.

Bir kişinin hem Fransa'nın Avrupa'daki topraklarını hem de denizaşırı bölgelerinden birini ziyaret etmesi durumunda ise Schengen vizesinin yanı sıra ilgili denizaşırı bölge için geçerli ayrı bir vize gerekebiliyor.

Fransa'dan vize değişikliği! Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor

TÜRK VATANDAŞLARINI DA İLGİLENDİRİYOR

Uygulama Türk vatandaşları açısından da önem taşımakta. 

France-Visas'ın güncel kurallarında, 6 ay ile 5 yıl arasında geçerli ve Fransa tarafından verilmiş çok girişli vize sahiplerine denizaşırı topraklar için tanınabilen özel muafiyet kapsamında Türkiye yer almıyor. Muafiyet belirli şartlarla Çin, Hindistan, Katar, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil bazı ülkelerin vatandaşlarını kapsıyor.

Bu nedenle Türk vatandaşlarının seyahat edecekleri bölge, pasaport ve oturum statülerine göre denizaşırı topraklar için ayrıca vize almaları gerekebiliyor. Türkiye'den yapılan Fransa vize başvurularında karar yetkisi Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğunda bulunuyor.

Fransa'dan vize değişikliği! Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor

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BIG ise Fransa'nın denizaşırı topraklardaki vize ve giriş prosedürlerini siyasi amaçlarla kullandığını savundu. Grup, ek prosedürlerin medya mensupları, araştırmacılar, insan hakları savunucuları ve diğer uluslararası aktörlerin bölgelere erişimini zorlaştırdığını ileri sürdü.

Açıklamada ayrıca Fransız hükümetinin BIG çalışanlarına ve grup aracılığıyla denizaşırı topraklara seyahat etmek isteyen bazı kişilere vize vermediği öne sürüldü.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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