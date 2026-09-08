Dünyaya kapalı o ülke için tarihi adım! İlk kez komşusuna köprüyle bağlandı
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olarak bilinen Kuzey Kore, en yakın müttefiklerinden Rusya ile ilişkilerinde yeni bir adım attı.
İki ülkeyi tarihlerinde ilk kez doğrudan karayoluyla birbirine bağlayan Tuman Nehri Köprüsü, 495 günlük çalışmanın ardından hizmete açıldı.
Kuzey Kore'nin Rason şehri ile Rusya'nın Khasan kasabası arasındaki köprü ilk etapta yük taşımacılığında kullanılacak.
İlk etapta yük taşımacılığında kullanılacak köprü, ilerleyen aylarda yolculara da açılacak.
Köprüden günde 300'e kadar araç ve 2 bin 323 kişinin geçebileceği açıklandı.
İki ülkede eş zamanlı düzenlenen açılış törenine Kuzey Kore Başbakanı Pak ile Rusya Başbakanı Mişustin görüntülü bağlantıyla katıldı.
495 GÜNDE TAMAMLANDI
Kuzey Kore basınına göre 495 günde inşa edilen köprüye Rus Kızıl Ordu Subayı Yakov Noviçenko'nun adı verildi.
Kuzey Kore Başbakanı Pak, köprünün iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri taşıyacağını söyleyerek, "Bu yapının tamamlanması ikili iş birliğine dinamizm katacak önemli bir gelişmedir. Kuzey Kore ve Rusya hükümetleri, bu köprünün inşası yoluyla elde edilen değerli başarılar ve deneyimlere dayanarak ortak kalkınma ve refah yolunda somut başarılar elde edecektir" dedi.
RUSYA "TARİHİ BİR OLAY" DEDİ
Rusya Başbakanı Mişustin de köprünün iki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın bir parçası olduğunu anlattı.
Mişustin, "Bu köprünün açılmasıyla tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz" dedi ve Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini daha da geliştireceklerini paylaştı.
GÜNDE 300 ARAÇ VE 2 BİN 323 KİŞİ GEÇEBİLECEK
İki ülke arasındaki ilk karayolu köprüsü başlangıçta kargo taşımacılığında kullanılacak. Yılın ilerleyen aylarında ise yolcu geçişleri başlayacak.
Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre köprü günlük 300'e kadar araç ile 2 bin 323 kişinin geçişine imkan sağlayacak.
Rusya ile Kuzey Kore arasında bugüne kadar hava ve demiryolu bağlantısı bulunuyordu. Yeni köprünün açılmasıyla iki ülke ilk kez doğrudan karayoluyla da birbirine bağlandı.
PUTİN VE KİM ANLAŞMAYI 2024'TE İMZALAMIŞTI
Kuzey Kore lideri Kim ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te Pyongyang'da Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamıştı. İki ülke daha sonra farklı alanlardaki iş birliğini artırdı.
Tuman Nehri üzerindeki köprünün inşasına geçen yıl nisan ayında başlandı. Köprünün ticaretin yanı sıra turizm ve iki ülke arasındaki insan hareketliliğini de artırması hedefleniyor.