Dünyaya kapalı o ülke için tarihi adım! İlk kez komşusuna köprüyle bağlandı

GÜNDE 300 ARAÇ VE 2 BİN 323 KİŞİ GEÇEBİLECEK

İki ülke arasındaki ilk karayolu köprüsü başlangıçta kargo taşımacılığında kullanılacak. Yılın ilerleyen aylarında ise yolcu geçişleri başlayacak.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre köprü günlük 300'e kadar araç ile 2 bin 323 kişinin geçişine imkan sağlayacak.

Rusya ile Kuzey Kore arasında bugüne kadar hava ve demiryolu bağlantısı bulunuyordu. Yeni köprünün açılmasıyla iki ülke ilk kez doğrudan karayoluyla da birbirine bağlandı.