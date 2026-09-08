DGS 2026 tercih sonuçları açıklandı (DGS yerleştirme sonucu sorgulama)
2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) tercih sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS tercih sonuçları 8 Eylül itibariyle açıklandı. Adaylar, DGS tercih sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıtlarını 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yaptırabilecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
DGS E- KAYIT SÜRECİ
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise e-Devlet üzerinden sunulan Üniversite E-Kayıt uygulamasını kullanabilecek. Elektronik kayıtlar, 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak ve 16 Eylül saat 23.59’da sona erecek.
Adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için elektronik kayıtlarının başarıyla tamamlandığını belirten yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerinin internet sitesinde belirtilen belgeleri, duyurulan tarih aralığında elden teslim etmeleri gerekiyor.