TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında emeklilerle ilgili önemli bir bilgi verdi. İktidarın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Atik, milyonlarca emekli için yeni destekler geleceğini söyledi. Atik, "Emeklilerle ilgili yeni açılımlar yapılacak 2027 ile beraber. Emeklilere farklı isimler altında desteklemeler gelecek. Burada da rahatlamalar olacak." dedi.

Milyonlarca emekli ocak ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Enflasyon rakamlarına göre şimdiden hesap yapmaya başlayan emeklilere, müjdeli bir haber geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında emeklilerle ilgili hazırlıkların olduğunu söyledi.

SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Terörsüz Türkiye, yeni anayasa, ekonomi konularında açıklamalarda bulunan Atik, iktidarın planlı bir süreç yürüttüğünü söyledi. Seçimlerin 2027 Kasım'da da yapılabileceğini belirten Atik, "O zamana kadar çok su akacak. İktidar bunların hepsini düşünerek hareket ediyor. Planlı bir süreç var." şeklinde konuştu.

Emekliye yeni destekler yolda! 2027 müjdelerin yılı olacak

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE SON DURUM!

"Bugün itibarıyla gündemde bir anayasa değişikliği yok." diyen Atik, "Ancak koşullar öyle hızlı değişiyor ki, yarın 'Terörsüz Türkiye' süreci istenen noktaya gelirse gerçekten bu konuşulur. Bugün diyorlar ki hazırlığımız yok. AK Parti'den başka, diğerlerinden başka açıklama geliyor. Bu hazırlıkların hepsi yapıldı. Herkes çalışıyor. Evet masanın üzerine getirip teklifleri koymadılar ama alternatifler üzerinde hazırlıklar yapılıyor. Yarın öbür gün bu süreçte olumlu ilerlemeler yapılırsa, anayasa değişikliği de gelir başka konular da gelir. Bugünden şu gelecek bu gelecek diye bir şey dememiz doğru olmaz. Seçim Kasım 2027'de de olabilir. O zamana kadar çok su akacak. İktidar bunların hepsini düşünerek hareket ediyor. Planlı bir süreç var." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERE YENİ DESTEKLER GELECEK"

Ekonomideki sıkıntıları da değerlendiren Atik, "Ekonomi konusunda da sıkıntılar olduğu malum ama... Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı. Kiralık konutlar hazırlandı. Emeklilerle ilgili yeni açılımlar yapılacak 2027 ile beraber. Emeklilere farklı isimler altında desteklemeler gelecek. Burada da rahatlamalar olacak. O yüzden her ihtimal mümkün. Çok dikkatli götürdüklerini söylemeliyim. Seçimlere giderken yolsuzluk soruşturmaları çok önemli olacak. Devletin güvenliği en önemli konulardan biri..." dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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