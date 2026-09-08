Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Emekliye yeni destekler yolda! 2027 müjdelerin yılı olacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında emeklilerle ilgili önemli bir bilgi verdi. İktidarın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Atik, milyonlarca emekli için yeni destekler geleceğini söyledi. Atik, "Emeklilerle ilgili yeni açılımlar yapılacak 2027 ile beraber. Emeklilere farklı isimler altında desteklemeler gelecek. Burada da rahatlamalar olacak." dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Milyonlarca emekli ocak ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Enflasyon rakamlarına göre şimdiden hesap yapmaya başlayan emeklilere, müjdeli bir haber geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında emeklilerle ilgili hazırlıkların olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Faizsiz 1,5 milyon TL finansman! Teslimat ne zaman, taksitler kaç TL?
TASARRUF ORTAĞIM

Faizsiz 1,5 milyon TL finansman! Teslimat ne zaman, taksitler kaç TL?

SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Terörsüz Türkiye, yeni anayasa, ekonomi konularında açıklamalarda bulunan Atik, iktidarın planlı bir süreç yürüttüğünü söyledi. Seçimlerin 2027 Kasım'da da yapılabileceğini belirten Atik, "O zamana kadar çok su akacak. İktidar bunların hepsini düşünerek hareket ediyor. Planlı bir süreç var." şeklinde konuştu.

Emekliye yeni destekler yolda! 2027 müjdelerin yılı olacak
Başlık ResmiEmekliye yeni destekler yolda! 2027 müjdelerin yılı olacak

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE SON DURUM!

"Bugün itibarıyla gündemde bir anayasa değişikliği yok." diyen Atik, "Ancak koşullar öyle hızlı değişiyor ki, yarın 'Terörsüz Türkiye' süreci istenen noktaya gelirse gerçekten bu konuşulur. Bugün diyorlar ki hazırlığımız yok. AK Parti'den başka, diğerlerinden başka açıklama geliyor. Bu hazırlıkların hepsi yapıldı. Herkes çalışıyor. Evet masanın üzerine getirip teklifleri koymadılar ama alternatifler üzerinde hazırlıklar yapılıyor. Yarın öbür gün bu süreçte olumlu ilerlemeler yapılırsa, anayasa değişikliği de gelir başka konular da gelir. Bugünden şu gelecek bu gelecek diye bir şey dememiz doğru olmaz. Seçim Kasım 2027'de de olabilir. O zamana kadar çok su akacak. İktidar bunların hepsini düşünerek hareket ediyor. Planlı bir süreç var." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
İndirim ‘konut’a yansımadı! 2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?
TASARRUF ORTAĞIM

İndirim ‘konut’a yansımadı! 2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?

"EMEKLİLERE YENİ DESTEKLER GELECEK"

Ekonomideki sıkıntıları da değerlendiren Atik, "Ekonomi konusunda da sıkıntılar olduğu malum ama... Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı. Kiralık konutlar hazırlandı. Emeklilerle ilgili yeni açılımlar yapılacak 2027 ile beraber. Emeklilere farklı isimler altında desteklemeler gelecek. Burada da rahatlamalar olacak. O yüzden her ihtimal mümkün. Çok dikkatli götürdüklerini söylemeliyim. Seçimlere giderken yolsuzluk soruşturmaları çok önemli olacak. Devletin güvenliği en önemli konulardan biri..." dedi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
Dünyanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
İki ilde orman yangını ile mücadele!
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
KANTİN FİYATLARI BELLİ OLDU!
KANTİN FİYATLARI BELLİ OLDU!
En pahalı yiyecek 285 TL
VANLI KARA HAYDAR GÖZALTINDA!
VANLI KARA HAYDAR GÖZALTINDA!
Düğünde takılan altınlar da MASAK radarına girdi
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
Shakhtar'da tarih yazan Arda'yı göklere çıkardılar
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
İki ülke köprüyle birbirine bağlandı
EMEKLİYE YENİ DESTEKLER!
EMEKLİYE YENİ DESTEKLER!
2027 müjdelerin yılı olacak
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?
15 GÜNDE TAMAMLADI
15 GÜNDE TAMAMLADI
200 bin liraya satılan aracı 15 bin TL'ye yaptı
YÜZDE 100 ZAM YAPILDI
YÜZDE 100 ZAM YAPILDI
Vatandaş tepkili! 3,5 metrekaresi 49 bin TL
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz göçüyor
BİR TAKSİCİ DEHŞETİ DAHA
BİR TAKSİCİ DEHŞETİ DAHA
Yaşlı çifti araçtan indirip darbetti
FETÖ'DEN EL KONMUŞTU!
FETÖ'DEN EL KONMUŞTU!
TMSF, o şirketi 455 bin liraya satışa çıkardı
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray'dan buzları eriten ziyaret
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
Cevapların dağılımı, ileriye dönük ipuçları
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bademcik iltihabı sandı, aldığı teşhisle yıkıldı! Doktorlar birkaç hafta ömrü kaldığını söyledi
Bademcik iltihabı sandı, aldığı teşhisle yıkıldı!
Kaydet
DGS 2026 tercih sonuçları açıklandı (DGS yerleştirme sonucu sorgulama)
DGS 2026 tercih sonuçları açıklandı
Kaydet
Türkiye PISA 2025'te tarih yazdı: Üç alanda da yükseliş gerçekleştirdik
Türkiye PISA 2025'te tarih yazdı: Üç alanda da yükseliş gerçekleştirdik
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.