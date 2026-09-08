Altın yüksek faiz kıskacında

Altın cephesinde büyük endişe var. Fiyatlar yukarıda tutunmakta zorlanıyor. Yatırımcılar pozisyon açmaya korkuyor. Güvenli liman neden bu hâle geldi? En büyük problem enerji krizinin uzun süredir devam etmesi. ABD ile İran arasındaki saldırıların arkası kesilmiyor. OPEC ekim ayında üretim artışına gitmeyecek. 97 doları aşan brent petrolün 120 dolar olacağı konuşuluyor. Yüksek petrol yüksek maliyet, yüksek maliyet yüksek enflasyon, yüksek enflasyon yüksek faiz ortamını doğuruyor. Yüksek faiz altının en büyük düşmanı. ABD’de ağustos ayında açıklanan tarım dışı istihdam yüksek faiz ortamına rağmen 162 bin ile tahminleri 3 kat aşınca FED’in sıkı para politikasına devam edeceği beklentisini güçlendirdi. 16 Eylül'deki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına yüzde 58 ihtimal veriliyor. Başkan Trump bu duruma isyan etti. ABD Merkez Bankası Başkanına “harika istihdam rakamları karşısında faizi düşür, yoksa küresel ticareti durdururum” diyerek büyük tehdit savurdu...

Bunu nasıl yapacak? İthal ürünlerdeki vergileri büyük oranda artırarak. Bazı ülkelerden ürün alımını tamamen yasaklayarak. Bu durumda ABD şirketleri sattıkları ürünlerin fiyatı tavana çıkar, faturayı Amerikan halkı öder. Ortada çok başka bir gerçek var. Trump, İran’ın petrol gelirlerini sıfırlamak için Hürmüz Boğazı'nda ablukayı sürdürdüğü için enerji krizi devam ediyor. Amerika’da akaryakıt fiyatları zirvede. Motorinin galonu 5,85 dolarla rekor düzeyde. Ticari kamyonlar, kargo uçakları, yük trenleri, tarım araçları motorinle çalışıyor. Yakıt maliyetindeki artış navlun (nakliye) ücretlerine yansıyor. Tarladan market rafına gelen her ürünün lojistik maliyeti arttığı için başta gıda olmak üzere tüm tüketim mallarının fiyatı yukarı yönlü baskılıyor. İşte bu yüzden ABD’de ağustos ayında manşet enflasyonun yüksek gelmesi kesin. Bu durumda doların değer kaybetmesini önlemek ve fiyat artışlarını durdurmak için ABD Merkez Bankası faizi yükseltmeye mecbur kalacak. Trump, FED’e faiz düşür diye baskı yapacağına Hürmüz’den vazgeçsin, o zaman petrol 50 dolara düşer, maliyetler azalınca faizler tepetaklak olur...

ABD’de 10 Eylül’de ÜFE, 11 Eylül’de açıklanacak TÜFE’nin tahminlerin üzerinde çıkacağı kesin. ABD’de enflasyonun yüksek çıkması, FED’in ekonomiyi soğutmak için faiz oranlarını artıracağına ya da yüksek faiz ortamını daha uzun süre (higher for longer) sürdüreceğine yönelik beklentiyi kuvvetlendirir. Altın, yatırımcısına faiz veya temettü gibi düzenli bir getiri sağlamaz. ABD devlet tahvili faizleri yükseldiğinde, yatırımcılar risksiz ve yüksek getiri sunan tahvillere yönelir. Bu durum, getirisiz bir varlık olan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak altın üzerinde satış baskısını arttırır. FED'in sıkı para politikası adımları küresel ölçekte ABD dolarını güçlendirir. Altın dolar cinsinden fiyatlandığı için, doların değer kazanması altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hâle getirir ve talebi azaltarak fiyatları aşağı çeker.

SONUÇ: 4397 dolardaki ons 11 Eylül'de gün sonunda önce 4.300 ardından 4.200 dolara düşebilir. Bugün 6.830 lira olan 24 ayar külçe altının fiyatını bu durumda 6.550 lirada görebiliriz. Altın yatırımcısı için cuma günkü yangından kurtulmak için karar zamanı.

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