İyi haftalar…

Gü-nayy-dınn!.. Uyandık, daha uyanacağımız çok şeyler var…

Çiftliğindeki bütün hayvanlar bağırdığı halde hiiç oralı olmayan Ali Baba’nın umursamazlığı var üzerimde… Her neyse yine de “Öz değerlerini yitirmiş bir topluma ayak uydurmak için öz ruhunuzu mahvetmeyin…” diyerek başlıyoruz…

Hanımlaaar, su içmeyi ihmal etmeyin lütfen. Biliyorsunuz ki; çiçekler suyla beslenir…

Ve ayrıca; ampulü Edison buldu ama ışığı biz saçıyoruz!..

Kimse senin evini karıştıramaz ta ki sen ona anahtarı verene kadar. Bunu bir düşünelim…

Ben de artık turnayı vurmak istiyorum! Gözü kanadı, yanı hiç fark etmez bu arada…

Hey, entel danteller, ‘Varoluşsal kaygı’ sandığınız şey magnezyum eksikliği çıkabilir, dikkatli olun…

Abisi olan kızlar biraz kavgacı, biraz hırçın biraz gariptir. Çünkü onların ‘Vahşi Doğa’yla hayat mücadelesi daha doğar doğmaz başlar.

“Hayatımda benim kadar beni yoran kimse görmedim” diyorsan el kaldır.

Bakıyorum hiç ileğende yıkanmamış gibi Vayt Çaklıt Mokka içiyorsunuz…

Cahillik üç türlüdür: Hiçbir şey bilmemek, gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek.

Fark ettiniz mi, sürekli geçmişi özleyen nenelere dedelere döndük be yaa…

“Ben her zaman haklıyım ama vakit geçsin diye yine de tartışalım istersen…” diyorsan gel bir sarılalım.

Gerçek çay tiryakileri saat kaç olursa olsun çay içebilirler ve 10 dakika sonra uyuyabilirler. Nokta.

Sanal ortamda kimseye kafa tutmayın... Herkes istihbaratçı, herkes bilim adamı, herkes politikacı, herkes edebiyatçı... Herkes her şey; siz hiçbir şey…. Ben mi? Ben de İngiltere Kraliçesiyim!

Beni yenmek size bu kadar gurur veriyorsa, bir de ‘ben’ olmadım gururunu düşünün.

Hep kilo vermek için yapılan ‘yoğurt, pul biber, nane’ karışımını, cipsle yediğim için oluyor bunlar. Bir de sodaya pul biber atıp içenler var ki; daha yazarken reflü oldum…

El için ağlayan gözden, yâr için ağlayan dizden olur.

“Siz benim tellerime hangi noktadan dokunursanız, ben o makamdan çalıp söylerim, sıkıntı yok…” diyorsan gel bir sarılalım.

Lütfen kusuruma bakmayın da ön yargılarımı bir kenara bırakamam. Onları bir araya getirebilmek için yediğim kazıkları bilseniz siz de bana hak verirdiniz.

Mikroskop insana önemini gösterdi; teleskop ise önemsizliğini... Düşünelim bunu.

Hayatın sınırlarınızı, insanların da zorlamadığı bir hafta diliyorum…



Ninem diyor ki; Erken kalkan işine, geç kalan düşüne.

Halime Gürbüz'ün önceki yazıları...