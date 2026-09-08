Seçim tahminleri nasıl gidiyor?

Seçimlere daha iki yıla yakın zaman varken, her nedense kamuoyu araştırmaları ön plana çıkarılıyor… Özgür Özel, CHP liderliğini ele geçirince seçim diye tutturmuştu. Oysa sandığın üzerinden yalnızca bir yıl geçmişti!..

Seçimlerin olağan tarihi Mayıs 2028… Erken seçim ihtimali de değerlendirildiğinde, Ekim-Kasım 2027 veya en geç Nisan 2028’de halkın önüne sandık konulabilir. Oldukça esnek bir konu… Değişen dinamiklere göre yeni şekillenmeler olabilir pekâlâ!.. Bu köşede pek sık kamuoyu araştırmaları yayınlama tercihimiz yok. Genel sebebi de şudur: Yapılan tahminlerle sandık neticelerinin çoğu kere fazlaca farklı olması! Şüphesiz anket araştırmalarını çok dikkatli ve ilmî usullerden ayrılmadan gerçekleştiren yani işini iyi yapan şirketlerin hakkını teslim etmek gerekir. Sayıları fevkalade az olsa da ortaya koydukları kamuoyu araştırmalarının seçim sandığı ile benzerlik göstermesi takdire şayandır. Bu manada bazı kuruluşların geçmişte ilan ettikleri sonuçların yüzde doksanlar mertebesinde gerçekçi çıkması önemli bir husus. Ancak beri tarafta ekonomik veya ideolojik dürtülerle işi gayrı ciddiliğe vardıran ve arzusunu halkın temayülü gibi göstermeye yeltenenlere de itibar etmemek lazım. Türkiye’nin siyasi tarihinde unutulmaz seçim tahminleri hayli fazladır… Seçim gecelerinde bu sebeple çok komik şeyler de yaşanmıştır. Mesela 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, CHP’nin adayı olan Muharrem İnce’nin seçimi kazanmakta olduğuna dair tuhaf yayınları unutmak mümkün mü? En sonunda oylarının yüzde 30,60 olduğu kesinleşen İnce, “ADAM KAZANDI KARDEŞİM” diye havlu atmak zorunda kalmıştı. Fakat son ana kadar belli bir grup halkın iradesini görmezden gelerek, kendilerince hayal kuruyorlardı. Aynı şekilde 2023’te CHP’nin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, birinci turda (14 Mayıs 2023) yüzde 44,88, ikinci turda (28 Mayıs 2023) yüzde 47,82 alırken, yine aynı taife ısrarla ve inatla CHP adayının kazanmakta olduğunu üfürmeye devam etmişti. Hatta bu konuda müstakbel cumhurbaşkanı yardımcıları olarak isimleri lanse edilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, seçim gecesi özel olarak televizyonlarda çok yüksek oyla seçimleri almakta olduklarını ve kesin şekilde kazandıklarını iddia etmekten kaçınmamışlardı… Böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Bazı çok meşhur ve şişirilmiş kamuoyu araştırma şirketlerinin, defalarca utanç verici sonuçlar ilan ederek rezil olmaktan kaçınmadığını hatırlatmakla yetinelim. Nasıl olsa halk onları yakından tanıyor!..

Şimdilerde yine seçim meselesi sık şekilde gündemin üst sıralarına taşınmaya çalışılıyor. Bazıları çok erkenden eteğindeki taşları dökmeye başladı. Bazıları dediğimiz o malum kesim, şimdiden seçimleri olmuş bitmiş gibi görüp, Özgür Özel’in Yeni Parti'sinin kesin favori olduğu ve iktidarın mutlak olduğu yolunda üfürmelerle zihin bulandırmaya çalışıyor. Hatta bunların bazıları, AK Parti sonrası iktidarın yapısı ve muhtemel politikaları konusunda bol bol ahkâm kesiyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı gibi her devrin bitmeyen problemini ajite ederek buradan seçmen iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Bu kurgu üzerinden de makyajlı seçim anketleri yayıyorlar… Şüphesiz bu üfürmelerin neticesi de geçmiştekiler gibi tahakkuk edecektir. Ama bahsini ettiğimiz amansız muhalifler, teflon tava gibi hiçbir şey olmadan kenara çekilip alışık olduğu üzere pişkinliğini sürdürecektir. AK Parti’yi yakın zamana kadar CHP’nin, şimdilerde ise Yeni Parti’nin on puan hatta daha fazlası oranda gerisine düşürenler, yarın halkın yüzüne nasıl bakarız gibi bir endişe taşımıyor. Çünkü yeterince pişkinler. Velakin bir de gerçekler var. Ki, o gerçekler eninde sonunda ortaya çıkarlar…

Tekrar hatırlatalım ki, objektif çerçevede yapılan kamuoyu araştırmaları elbette toplumun gerçek temayülünün takip edilmesi bakımından çok yararlı ve gereklidir. Ne var ki, o beklenen ve istenen objektif yaklaşım çok az görülüyor… CHP’nin oy oranlarını vaktiyle yüzde 60’lara çıkarabilen bir zihniyeti hangi objektif ölçüyle değerlendirmeye alacaksınız? Ama onlar hâlâ kendilerini en objektif araştırmacı olarak sunmaktan kaçınmıyor. Hâl böyle olunca kamuoyu araştırmalarında güvenilirlik oranı da düşüyor ne yazık ki…

Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere, işini düzgün yapan ve halka saygılı biçimde hareket eden araştırma kuruluşlarının çalışmaları kıymetlidir ve bunlara yeteri derecede itibar gösterilmesi de gereklidir. Bu manada Areda Survey’in yaptığı son anket dikkat çekici. 26-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre, “Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 35’i AK Parti cevabını verdi. İkinci sırada yer alan YENİ Parti ise yüzde 17'de kaldı.

Seçimlere hayli zaman varken ve siyasette de kırılma ve dağılmalar hayli belirgin iken, sorulan soruya verilen cevapların dağılımı, ileriye dönük önemli ipuçları veriyor.

Araştırmaya göre AK Parti yüzde 35 ile seçmen tercihlerinde ilk sırada yer aldı. Son aylardaki oy seyrinde yüzde 30’ların üzerinde konumunu sürdüren AK Parti, Ağustos 2026 araştırmasında da yüzde 35 seviyesinde ölçüldü.

Araştırmanın ikinci sırasında ise YENİ Parti yüzde 17’lik oy oranıyla yer aldı. CHP’nin oy oranı yüzde 11,1 olarak araştırmaya yansıdı. Bu sonuçla CHP, AK Parti ve YENİ Parti’nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Diğer partilerin oy oranı şöyle görünüyor:

DEM Parti yüzde 9,8. MHP yüzde 8,9. İyi Parti yüzde 6,4. Anahtar Parti yüzde 3,4. Zafer Partisi 3,2. Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3…

Bakalım bu tahminler hangi oranda seçim sandığına yansıyacak?

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