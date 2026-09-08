FETÖ soruşturmasında el konmuştu! TMSF, o şirketi 455 bin liraya satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, FETÖ soruşturması nedeniyle el konulan Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'ni satışa çıkardı. Şirket için belirlenen muhammen bedel 455 bin lira.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tarafından yapılan duyuruya göre, Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin tamamına karşılık gelen paylar satışa çıkarıldı.

MUHAMMEN BEDEL 455 BİN LİRA

İhalede şirket için belirlenen muhammen bedel 455 bin lira oldu. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların kapalı teklif zarflarını 6 Ekim 2026 saat 16.30'a kadar TMSF'ye teslim etmesi gerekiyor.

İHALE 7 EKİM'DE

Kapalı teklif zarfları, 7 Ekim 2026 tarihinde yatırımcılar ve yasal temsilcilerinin huzurunda açılacak.

Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, şartları sağlayan teklif sahipleri arasında açık artırma aşamasına geçilecek.

TMSF'nin satış süreciyle ilgili belirlediği şartlar kapsamında ihaleyi kazanan teklif sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından satış işlemlerinin tamamlanacağı bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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