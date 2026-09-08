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Dünya

Eski İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Boykot çağrıları sonrası Adidas’tan özür geldi

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Eski İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Boykot çağrıları sonrası Adidas’tan özür geldi
Fotoğraf Başlığı Eski İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Boykot çağrıları sonrası Adidas’tan özür geldi

Alman spor giyim markası Adidas, eski İsrail askeri Shalev Biton'un yer aldığı reklam kampanyası nedeniyle büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan boykot çağrılarının ardından şirket özür dileyerek, “Hiç kimseyi gücendirmek niyetinde değildik” açıklamasında bulundu.

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Adidas'ın, uzuv farklılığı bulunan kişilerin yalnızca ihtiyaç duydukları tek ayakkabıyı satın alabilmelerini sağlayan "Single Shoe" hizmeti için hazırladığı reklam kampanyası tartışmaların odağına oturdu.

Kampanyada, 2021 yılında İsrail ordusunda görev yaptığı sırada yaralanarak sol bacağını kaybeden eski asker Shalev Biton'a yer verilmesi, dünya genelinde büyük tepki çekti.

GAZZE’DEKİLER BİRÇOK İMKANDAN YOKSUN

Adidas'ın İsrail'deki mağazalarında Biton'un yanı sıra 10 engelli sporcunun daha yer aldığı afişler sergilendi. Ancak kampanyanın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Filistin yanlısı kullanıcılar, Gazze'de savaş nedeniyle uzuvlarını kaybeden binlerce kişinin protez, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarından yoksun olduğuna dikkat çekti.

Gazze'de savaş sırasında bacağını kaybeden 14 yaşındaki Omar Haliwa da kampanyaya tepki göstererek, "Adidas nasıl olur da biz, Gazze'deki savaşın yaralıları, bu kadar acı çekerken, İsrailli bir askeri alıp reklamında kullanabilir?" dedi.

Eski İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Boykot çağrıları sonrası Adidas’tan özür geldi
Başlık ResmiEski İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Boykot çağrıları sonrası Adidas’tan özür geldi

"BİZİM GAZZE'DE HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Bacağını İsrail saldırısında kaybeden Kifah el-Fakhouri ise "Adidas'ın Gazze ve Filistin halkının ihtiyaçlarına dikkat etmesini isterdim, çünkü orada binlerce uzuv kaybı yaşayan insan var" ifadelerini kullandı. Fakhouri ayrıca, “Bu asker 2021'de bacağını kaybetti ve şimdi protez bacağı ve kaynakları var. Bizim Gazze'de hiçbir şeyimiz yok, tedavi yok, ekipman yok, malzeme yok.” dedi.

Eski İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Boykot çağrıları sonrası Adidas’tan özür geldi
Başlık ResmiEski İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Boykot çağrıları sonrası Adidas’tan özür geldi

"BİZE MERHAMETLE BAKIN"

Savaş sırasında bacağını kaybeden Ahmed Jawadi al-Balawi, Adidas'a "Bize merhametle bakın," çağrısında bulunurken, Gazze'deki birçok ampute kişinin eski veya kendilerine uygun olmayan protezlerle yaşamaya çalıştığını belirtti.

Kampanyaya tepki gösteren isimler arasında İspanyol oyuncu Javier Bardem de yer aldı. Bardem, tüketicilere Adidas'ı boykot etme çağrısında bulundu.

Eski İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Boykot çağrıları sonrası Adidas’tan özür geldi
Başlık ResmiEski İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Boykot çağrıları sonrası Adidas’tan özür geldi

ADIDAS, TEPKİ ÇEKEN REKLAMIN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Artan tepkilerin ardından Adidas, kampanyada kullanılan görselin 'endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığını' belirterek özür diledi. Şirket açıklamasında, "Kimseyi gücendirmek gibi bir niyetimiz yoktu. Etkilenen herkesten özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Şirket, tepkileri son derece ciddiyetle ele aldığını ve kapsayıcı değerlerini yansıtabilmek için dinlemeye, öğrenmeye ve çalışmaya devam edeceğini belirtti. Adidas ayrıca kampanyanın küresel bir reklam çalışması olmadığını, İsrail'deki yerel ekip tarafından hazırlandığını savundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mayıs ayında yayımladığı verilere göre, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 5 binden fazla travmatik uzuv amputasyonu ve 22 binden fazla ciddi uzuv yaralanması kaydedildi. Hayatını değiştiren yaralanmalar yaşayanların yaklaşık dörtte birinin çocuklardan oluştuğu belirtildi.

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