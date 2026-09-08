Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

8 bin kişinin katili 'Bosna Kasabı' Mladiç gömüldü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
8 bin kişinin katili 'Bosna Kasabı' Mladiç gömüldü

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic, Sırbistan'da resmi törenle gömüldü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Bosna Hersek’te Temmuz 1995’te Srebrenitsa Soykırımı’nın yanı sıra Müslümanlara yönelik çok sayıda katliam ve zulmün başlıca sorumlularından Sırp general Ratko Mladiç için Belgrad’da tepki çeken cenaze töreni düzenlendi.

8 binden fazla sivili katleden ve “Bosna Kasabı” lakabı takılan Mladiç’in tabutu askerler tarafından uçaktan indirildikten sonra tören alanına götürüldü.

8 bin kişinin katili 'Bosna Kasabı' Mladiç gömüldü
Başlık Resmi8 bin kişinin katili 'Bosna Kasabı' Mladiç gömüldü

Sırbistan’ın başkentindeki kilisede yapılan törende askerler, Mladiç’in tabutunun üzerine asker şapkası ve kılıcını koyarak nöbet tuttu. Kilisenin dışında Sırp bayrakları asılırken caddenin karşısına açılan dev pankartta “Hoş geldin General” yazıldı.

Marta Kos
Başlık ResmiMarta Kos

AB’DEN TEPKİ

Sırbistan’daki askerî törene, Avrupa Birliği’nden (AB) tepki geldi. Birliğin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos "Cenazenin Belgrad’a geri getirilmesi,
Avrupa’ya yakın tarihimizin en karanlık sayfalarını hatırlatıyor" diyerek 2014’ten bu yana AB üyeliği için müzakereler yürütülen Sırbistan’a yapacağı ziyareti erteledi.

8 bin kişinin katili 'Bosna Kasabı' Mladiç gömüldü
Başlık Resmi8 bin kişinin katili 'Bosna Kasabı' Mladiç gömüldü

MLADİÇ KİMDİR?

Ratko Mladiç, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı. Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

ICTY tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladiç, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı. Sırbistan makamlarının Mladiç'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi. Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladiç'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladiç, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi. Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladiç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mladiç, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
Cevapların dağılımı, ileriye dönük ipuçları
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz göçüyor
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray'dan buzları eriten ziyaret
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
KAZAN KAYNIYOR!
KAZAN KAYNIYOR!
Kartal'ın koltuğu 3 maça bağlı!
BİR DE ASKERİ TÖREN YAPTILAR!
BİR DE ASKERİ TÖREN YAPTILAR!
8 bin kişinin katili 'Bosna Kasabı' gömüldü
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
ABD, Rusya ve İngiltere'nin planı ne?
SALAH'A HOCA ARANIYOR
SALAH'A HOCA ARANIYOR
Hem tabela yapıyor hem keyif veriyor
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
Emekliler için dikkat çeken 2027 mesajı
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
Trump'ın son hamlesi ABD'yi karıştırdı!
TANJU ÖZCAN BAYILDI
TANJU ÖZCAN BAYILDI
Hakim karşısında çarpıcı sözler: İnsafınıza bırakıyorum
ALTINA HÜCUM ETTİLER
ALTINA HÜCUM ETTİLER
Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi
CANLI YAYINDA DEHŞET
CANLI YAYINDA DEHŞET
Lübnanlı muhabir İsrail saldırısının hedefi oldu
İŞTE PLANLANAN STAT
İŞTE PLANLANAN STAT
Beşiktaş'ın Hapoel maçı İstanbul'dan alındı
AVRUPA’YA GÖÇ RESTİ!
AVRUPA’YA GÖÇ RESTİ!
'Sınırları koruyun' diye uyardı: Çöker...
FAVORİ BELLİ OLDU
FAVORİ BELLİ OLDU
Derbi sonrası şampiyonluk oranları değişti
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Düzce'de can pazarı! 4 ölü, 9 yaralı var
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD'li oyuncu Susan Sarandon: Filistin'i destekledim için rol teklifleri geri çekildi
Ünlü oyuncuya Filistin baskısı! Rol teklifleri geri çekildi
Kaydet
Tarımda maksimum verim yolda!
Tarımda maksimum verim yolda!
Kaydet
Türkiye lojistik üssü olacak! Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
Türkiye lojistik üssü olacak! Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.