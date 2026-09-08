Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic, Sırbistan'da resmi törenle gömüldü.

Bosna Hersek’te Temmuz 1995’te Srebrenitsa Soykırımı’nın yanı sıra Müslümanlara yönelik çok sayıda katliam ve zulmün başlıca sorumlularından Sırp general Ratko Mladiç için Belgrad’da tepki çeken cenaze töreni düzenlendi.

8 binden fazla sivili katleden ve “Bosna Kasabı” lakabı takılan Mladiç’in tabutu askerler tarafından uçaktan indirildikten sonra tören alanına götürüldü.

8 bin kişinin katili 'Bosna Kasabı' Mladiç gömüldü

Sırbistan’ın başkentindeki kilisede yapılan törende askerler, Mladiç’in tabutunun üzerine asker şapkası ve kılıcını koyarak nöbet tuttu. Kilisenin dışında Sırp bayrakları asılırken caddenin karşısına açılan dev pankartta “Hoş geldin General” yazıldı.

Marta Kos

AB’DEN TEPKİ

Sırbistan’daki askerî törene, Avrupa Birliği’nden (AB) tepki geldi. Birliğin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos "Cenazenin Belgrad’a geri getirilmesi,

Avrupa’ya yakın tarihimizin en karanlık sayfalarını hatırlatıyor" diyerek 2014’ten bu yana AB üyeliği için müzakereler yürütülen Sırbistan’a yapacağı ziyareti erteledi.

8 bin kişinin katili 'Bosna Kasabı' Mladiç gömüldü

MLADİÇ KİMDİR?

Ratko Mladiç, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı. Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

ICTY tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladiç, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı. Sırbistan makamlarının Mladiç'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi. Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladiç'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladiç, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi. Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladiç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mladiç, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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