Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Meloni’den Avrupa’ya göç resti! 'Sınırları koruyun' diye uyardı: Çöker...

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Meloni’den Avrupa’ya göç resti! 'Sınırları koruyun' diye uyardı: Çöker...

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Schengen Bölgesi’nin korunmasının AB’nin dış sınırlarının güvence altına alınmasına bağlı olduğunu söyledi. Meloni, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelede tüm üye ülkelerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunduğu ve insan kaçakçılarıyla mücadelede herkesin üzerine düşeni yaptığı takdirde AB içinde serbest dolaşımı sağlayan Schengen Bölgesi'nin korunabileceğine inandığını söyledi.

Meloni ve Belçikalı mevkidaşı Bart De Wever, Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yönelik yaz aylarında yaşanan düzensiz göçmen akışlarına isim vermeden atıfta bulunan Meloni, "Yazın çok hareketli geçtiğini gördüğünüz bu dönemin ardından, göç akışlarının yönetimi konusunda da elbette bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu durum, Avrupa'nın bu konuda, krizlere cevap verme kapasitesini bir kez daha gündeme getiriyor." dedi.

"TÜM ÜYELER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN"

Meloni, şöyle devam etti: "Bu açıdan, Schengen alanının en iyi şekilde korunmasının, ancak Birliğin dış sınırlarının korunmasıyla mümkün olabileceğine kesinlikle inanıyorum. Bunun için de tüm üye devletlerin insan kaçakçılarıyla mücadelede ve kitlesel düzensiz göçle mücadelede üzerlerine düşeni yapmaya devam etmesi gerekiyor."

İtalya Başbakanı, Hürmüz Boğazı'ndaki krizden de yola çıkarak uluslararası gelişmeler bağlamında bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nde enerji ve rekabet konularının daha cesurca ele alınması gerektiğini kaydetti.

İtalya ve Belçika'nın liderleri olarak tedarik zincirleri arasındaki tamamlayıcılığı daha da artırabileceklerine inandıklarını dile getiren Meloni, özellikle de enerji, altyapı, ulaşım, lojistik ve savunma sanayisini düşündüklerini söyledi.

Konuk Başbakan De Wever de "Avrupa, giderek karmaşıklaşan bir dünyada güçlü olmalı. Ortak bir savunma alanı oluşturabileceğimize inanıyoruz ve göç ve iltica konularını daha iyi yönetebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

De Wever, İtalya'nın düzensiz göçle mücadele hususundaki pozisyonunu anladığını belirterek, "Avrupa düzeyinde bir göç paketi önermeye çalışmalıyız. Sadece güvenilir bir geri gönderme politikasıyla Avrupa'nın göç politikasını başarılı kılabiliriz. Avrupa güney sınırını koruma sorumluluğunu üstlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
ALTINA HÜCUM ETTİLER
ALTINA HÜCUM ETTİLER
Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi
‎
CANLI YAYINDA DEHŞET
CANLI YAYINDA DEHŞET
Lübnanlı muhabir İsrail saldırısının hedefi oldu
İŞTE OYNANMASI PLANLANAN STAT
İŞTE OYNANMASI PLANLANAN STAT
Beşiktaş'ın Hapoel maçı İstanbul'dan alındı
AVRUPA’YA GÖÇ RESTİ!
AVRUPA’YA GÖÇ RESTİ!
'Sınırları koruyun' diye uyardı: Çöker...
FAVORİ BELLİ OLDU
FAVORİ BELLİ OLDU
Derbi sonrası şampiyonluk oranları değişti
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Düzce'de can pazarı! 4 ölü, 8 yaralı var
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
HER KIŞ AYNI ÇİLE YAŞANIYORDU
HER KIŞ AYNI ÇİLE YAŞANIYORDU
Saatler süren tehlikeli yolculuk tarih oluyor!
"MÜKEMMEL BİR OYUNCU"
F.Bahçe'nin eski yıldızından Batrakov'a övgü
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
Moskova-Berlin cephesi kızışıyor!
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Sacha Boey transferinde sürpriz gelişme
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
Biri kontrol altında, diğerinde çalışmalar sürüyor
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
Eski yıldız dev derbiyi yorumladı
O ANLAR KAMERADA!
O ANLAR KAMERADA!
3 yaşındaki Elif böyle hayattan koparıldı
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
"RUHUNA FATİHA"
Haraç vermeyen esnafa lokma aracı göndermişler
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Ada'ya damga vuruyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva maçı İstanbul'dan alındı
Beşiktaş'ın Hapoel maçı İstanbul'dan alındı
Kaydet
Her kış aynı çile yaşanıyordu! Bölgeye 13 kilometrelik tünel geliyor
Her kış aynı çile yaşanıyordu! Bölgeye 13 kilometrelik tünel geliyor
Kaydet
Kırıkkale’de feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
İşçiler evlerine dönemedi! Ambulanslar peş peşe gitti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.