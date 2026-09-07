ÖZEL | Tolgay Arslan derbiyi yorumladı: Beşiktaş hak etti, Fenerbahçe hâlâ favori

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan derbiyi, iki takımın formasını da giyen eski yıldız Tolgay Arslan Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi. Beşiktaş’ın galibiyeti hak ettiğini söyleyen Arslan, Fenerbahçe’nin güçlü kadrosuna dikkat çekerek şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlileri hâlâ en büyük favori olarak gördüğünü belirtti. Arslan, Dusan Vlahovic ve Orkun Kökçü’nün performanslarına da övgüde bulundu.

Fenerbahçe’yi zorlu deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başararak 4 maç sonunda 9 puana ulaşan Beşiktaş, ilerleyişini devam ettirdi. Son yıllardaki en dikkat çekici kadrolarından birine sahip olmasına rağmen ligdeki ikinci yenilgisini alan İsmail Kartal ve öğrencileri, şampiyonluk yolunda hayal kırıklığı oluşturdu. 2015-2020 yılları arasında Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen eski futbolcu Tolgay Arslan, derbi sonrası Türkiye Gazetesi’ne dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tolgay Arslan

“BEŞİKTAŞ, GALİBİYETİ HAK ETTİ”

Derbide Fenerbahçe'nin en iyi performansını sergileyemediğini ve Beşiktaş'ın hak ettiği bir galibiyet aldığını belirten Tolgay Arslan, hakem tartışmalarına değinerek, "Derbi maçlarından sonra hep hakeme yönelik itirazlar oluyor ama bana göre hakemi ilgilendiren çok büyük bir durum yoktu. Beşiktaş daha iyi olan takımdı ve hak ettiği 3 puanı aldı" dedi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı için oyunu daha fazla domine etmesi gerektiğini ifade eden Arslan, siyah-beyazlıların ilk baskıyı kırdıktan sonra ara paslarla büyük boşluklar bularak rakibini çok zorladığını söyledi.

“FENERBAHÇE, HÂLÂ EN BÜYÜK FAVORİ”

Fenerbahçe'nin belki de son 10 yıldaki en güçlü ve geniş kadroya sahip olduğunu vurgulayan eski yıldız, sarı-lacivertlilerin bu potansiyeli sahaya yansıtması gerektiğinin altını çizdi. Beşiktaş'ın kadrosunun da çok iyi olduğunu ancak Fenerbahçe'ninki kadar geniş olmadığını belirten Tolgay Arslan, yaşanabilecek sakatlıkların sorun oluşturabileceğine dikkat çekti.

Buna rağmen Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda hâlâ en büyük favori olarak gördüğünü ifade eden Arslan, Beşiktaş’ın bu galibiyetle gelecek için ümitlendiğini vurguladı. Arslan, “Beşiktaş, yeni sezona çok iyi başladı. Oturmuş bir kadroları var. Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaş’ın şampiyonluk yolundaki ümidini daha da artırdı. Çünkü takım olarak neler yapabileceklerini de gördüler. Deplasmanda oynanan bir derbiyi kazanmak çok zor bir olay. Fenerbahçe’yi normalde evinde yenebilecek bir takım kolay kolay olmazdı.” diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano

“ITALIANO’NUN EMEĞİ BÜYÜK”

Beşiktaş'ın teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde saha içinde çok iyi hareket eden, birbirini tanıyan ve takım oyunu oynayan bir yapıya kavuştuğunu belirten Arslan, “Bu seviyeye gelinmesinde teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da etkisi çok büyük. Beşiktaş, maç içinde takım olarak çok iyi çalıştı. Bireysel oyuncuları iyi olan takım değil, daha iyi takım oyunu oynayan ekip kazandı. Saha içinde her zaman beraber hareket etmeye çalıştılar ve başardılar. Ayrıca Beşiktaş taraftarı, takım son yıllarda sıkıntılar yaşamasına rağmen arkasında durmayı başardı. Gerçekten çok sağlam ve inanılmaz bir taraftar grubu var. Onların desteği takıma çok büyük bir etki ediyor ve takımını bırakmıyorlar. Taraftarlara ne söylersek az olur.” dedi.

Dušan Vlahović

“DUSAN, OSIMHEN’LE YARIŞACAK KALİTEDE”

Siyah-beyazlıların yeni golcüsü Dušan Vlahović'e ayrı bir parantez açan Arslan, golcü futbolcunun Beşiktaş kariyerine müthiş bir başlangıç yaptığını ve Osimhen'le yarışabilecek kalitede olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

Gollerini atmaya devam edeceğine eminim. Eğer takıma şampiyonluk getirirse Mario Gomez ve Demba Ba gibi Beşiktaş'ın yeni yıldız forveti olacağına inanıyorum; o yetenek Dusan’da var. Dusan, tam da Beşiktaş’ın aradığı bir forvet. Rakip stoperleri çok zorluyor, topları ezmiyor ve maçın sonuna kadar mücadele ediyor. Dusan’ın Beşiktaş’a şampiyonluk kazandıracak potansiyeli kesinlikle var.

“ORKUN’UN TAKIMA ETKİSİ FAZLA”

36 yaşındaki eski futbolcu, kaptan Orkun Kökçü’nün son haftalardaki dikkat çeken performansına ve takıma yaptığı etkiye dikkat çekerek, “Orkun, son haftalarda çok iyi bir performans sergiliyor. Geçen sezon da Beşiktaş’ın en önemli oyuncusuydu. Geçen hafta Çorum FK maçında penaltı sırasını Dusan Vlahovic’e verdi ve takımı ne kadar çok düşündüğünü herkese gösterdi. Takıma üst düzey bir etkisi var. Orkun, boşluğu doldurulamayacak bir futbolcu olma yolunda ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu

“KEREM, KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR OYUNCU”

Fenerbahçe cephesinde zor günler geçiren Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Tolgay Arslan, milli futbolcunun kendini hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kanıtlamış bir isim olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de futbol ikliminin ortasının olmadığını, futbolcuların ya çok iyi ya da çok kötü olarak değerlendirildiğini belirten Arslan, "Bir oyuncunun tabii ki bazen zayıf bazen de iyi dönemleri olabiliyor. Öyle durumlarda özellikle Türkiye’de mental anlamda çok güçlü kalmanız lazım. Taraftarlar ıslıklıyorsa futbolcu zor bir dönemden geçiyordur, bu yüzden Kerem'i desteklemek gerekiyor. Mason Greenwood, kanatlarda takımın en güçlü oyuncusu olsa da Kerem'in eski gücüne döneceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım

“AZİZ BAŞKAN, TAKIMI TOPARLAYACAKTIR”

Sezon başı olması nedeniyle İsmail Hoca'ya yöneltilen eleştirilerin çok yanlış olduğunu savunan Arslan, taraftar baskısının takım üzerindeki etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Fenerbahçe camiasının hocanın ve oyuncuların arkasında durması gerektiğini belirten eski futbolcu, Aziz Yıldırım'ın bu süreci çok iyi yöneteceğine inandığını dile getirdi.

Arslan, son olarak şöyle konuştu:

Kadronun yıldızlarla dolu olması takım üzerinde ayrı bir baskı oluşturuyor. Çünkü bu kadronun kesinlikle iyi bir sonuç alması gerekiyor. Aziz Yıldırım, bu süreci nasıl yöneteceğini hepimizden çok daha iyi biliyordur. Böyle maçların yaşanması gayet normal ve şimdi bundan sonrası önemli. Bu tarz maçlarda eleştiri gelince takımın ayağa kalkması zor oluyor. Bundan sonraki maçlara odaklanmak gerekiyor. Aziz Başkan'ın toparlanmak için takıma çok büyük bir etkisi olacaktır. Başkan, İsmail Hoca'ya destek çıkarsa kimse daha fazla bir şey diyemez.

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