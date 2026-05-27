Süper Lig'de 4 sezon Beşiktaş ve 1 sezon Fenerbahçe'de top koşturan Tolgay Arslan, 35 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Son 2 yıldır Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, hayatının en zor kararlarından birini aldığını belirtti.

Tolgay Arslan, emeklilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gözyaşlarımı tutarak, ancak gururla bu satırları yazıyorum. Hayatımın en zor kararlarından biri olan aktif futbolu bırakma kararını verme zamanı geldi. Kariyerimi Sanfrecce Hiroshima'da sonlandırabildiğim için içtenlikle gurur duyuyorum. Sizlerden aldıklarımın sadece bir kısmını bile sahada geri verebildiysem, bundan daha mutlu olamazdım. Bana güvenip, inandığınız ve bu ailenin bir üyesi olarak kabul ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Futbolu bıraksam da, bu şehirle ve bu kulüple olan bağım özel kalmaya devam edecek. Sevgilerle, Tolgay.