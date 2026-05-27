İş arama sürecinde yüzlerce yere CV gönderip tek bir geri dönüş bile alamıyorsanız, suçlu siz olmayabilirsiniz! Günümüzde dev şirketler artık özgeçmişleri ilk aşamada insan kaynakları uzmanlarına değil, yapay zekâ destekli "robotlara" (ATS sistemleri) inceletiyor. Bu yazılımları geçemeyen binlerce CV ise daha hiç okunmadan doğrudan dijital çöpe gidiyor. Peki, iş dünyasında adeta "altın tozu" kadar değerli olan o prestijli pozisyonları kapmak ve işe alım robotlarını alt etmek mümkün mü? Küresel istihdam piyasasından derlenen verilere göre, yeni mezunların ve iş arayanların mülakat kapısını aralamasını sağlayacak 3 altın kuralı derledik. İşte detaylar...

YAPAY ZEKÂ FİLTRESİ NEDİR? CV’LER NEDEN ROBOTLARA TAKILIYOR? İş ilanlarına gelen binlerce başvuruyu tek tek incelemek şirketler için artık imkânsız. Bu yüzden İK departmanları, Aday Takip Sistemleri (ATS) adı verilen filtreleme yazılımlarını kullanıyor. Bu robotlar, gönderdiğiniz özgeçmişi saniyeler içinde tarayarak aranan kriterlere uyup uymadığınızı puanlıyor. Eğer CV'niz bu yazılımın dilinden anlamıyorsa, ne kadar yetenekli olursanız olun eleniyorsunuz. İşte bu duvarı aşmanın yolları...

1. Altın Kural: Anahtar kelime tuzağını çözün ve CV’nizi ilana göre şekillendirin İşe alım robotlarını geçmenin ilk ve en önemli kuralı, ilan metnindeki anahtar kelimeleri doğru okumaktır. Şirket ilanda hangi yetkinlikleri ve terimleri vurguluyorsa, o kelimeler sizin CV’nizde mutlaka yer almalı. Tek bir CV dönemi bitti: Her şirket ve her pozisyon için aynı özgeçmişi gönderme kolaycılığından kaçının. Özgeçmişinizi, başvurduğunuz her ilanın ruhuna ve aranan kriterlerine göre yeniden şekillendirin.

2. Altın Kural: Görevlerinizi değil, somut başarılarınızı rakamlarla anlatın Robotlar ve yapay zekâ algoritmaları, soyut cümlelerden ziyade somut verileri sever. CV'nizde sadece "X projesinde çalıştım" veya "Y departmanını yönettim" gibi pasif ifadeler kullanmak sizi öne çıkarmaz. Rakamların gücünü kullanın: Başarılarınızı mutlaka verilerle süsleyin. "Satışları %20 artırdım", "Maliyetleri yüzde 15 düşürdüm" veya "Projeyi hedeflenen süreden 2 hafta önce tamamladım" gibi ölçülebilir sonuçlar, robotların algoritmasında en yüksek puanı almanızı sağlar.

3. Altın Kural: Görsel karmaşadan kaçının, robotların okuyabileceği formatı seçin Çok süslü, grafiklerle dolu, rengarenk veya karmaşık sütunlara sahip CV’ler gözünüze güzel görünebilir ancak işe alım robotları için tam bir kabustur. ATS yazılımları bu grafiklerin içindeki metinleri okuyamaz ve CV'nizi doğrudan eler. Sade ve net olun: Standart, temiz yazı tiplerini (Arial, Calibri, Helvetica gibi) tercih edin. Tablolar, logolar veya karmaşık grafikler kullanmak yerine düz metin formatına sadık kalın ve aksi belirtilmedikçe CV’nizi taranabilir bir PDF veya Word dosyası olarak yükleyin.

Bonus: Mülakat kapısını araladıktan sonra ne yapmalı? Robot filtrelerini başarıyla geçtiniz ve mülakat daveti aldınız... Peki şimdi ne olacak? İş görüşmesi masasında fark oluşturmak için şu adımları unutmayın: Şirketi derinlemesine araştırın: Sadece web sitesine bakmak yetmez. Son finansal raporlarını, basındaki haberlerini ve rakiplerini inceleyin.

STAR tekniğini kullanın: Size yöneltilen zorlu sorulara cevap verirken hikayenizi Situation (Durum), Task (Görev), Action (Eylem) ve Result (Sonuç) metodolojisine göre anlatarak net bir çerçeve çizin.

