Türkiye Millî Futbol Takımı, 1 Haziran’da İstanbul’da oynanacak Kuzey Makedonya maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri’nde performans testlerinden geçti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekipte futbolculara kuvvet, dayanıklılık ve laktat testleri uygulandı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen uygulamaların bir bölümü sahada, diğer kısmı ise fitness salonunda yapıldı.

Milli Takım Dünya Kupa'sı hazırlıklarını sürdürüyor! Futbolcular dayanıklılık testinden geçirildi

Fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama; antrenman sahasında ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella liderliğindeki A Milli Takım teknik heyeti de testlere yerinde nezaret etti.



2 GÜN İZİN YAPACAKLAR

Milliler, Kurban Bayramı vesilesiyle bugünden itibaren iki gün izinli olacak. Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü saat 17.15'te basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

