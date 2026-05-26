İhlas Haber Ajansı
Milli Takım Dünya Kupa'sı hazırlıklarını sürdürüyor! Futbolcular dayanıklılık testinden geçirildi
Türkiye Millî Futbol Takımı, 1 Haziran’da İstanbul’da oynanacak Kuzey Makedonya maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri’nde performans testlerinden geçti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekipte futbolculara kuvvet, dayanıklılık ve laktat testleri uygulandı.
Spor 2 dk önce
A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kuvvet, esneklik, sıçrama, laktat ve dayanıklılık testleri gerçekleştirdi.
- Fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama testleri yapıldı.
- Antrenman sahasında laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı.
- Teknik Direktör Vincenzo Montella liderliğindeki teknik heyet testlere nezaret etti.
- Milliler, Kurban Bayramı nedeniyle iki gün izin yapacak.
- Çalışmalar 28 Mayıs Perşembe günü saat 17.15'te basına kapalı yapılacak antrenmanla devam edecek.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen uygulamaların bir bölümü sahada, diğer kısmı ise fitness salonunda yapıldı.
Fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama; antrenman sahasında ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella liderliğindeki A Milli Takım teknik heyeti de testlere yerinde nezaret etti.
2 GÜN İZİN YAPACAKLAR
Milliler, Kurban Bayramı vesilesiyle bugünden itibaren iki gün izinli olacak. Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü saat 17.15'te basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
