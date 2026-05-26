Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 77 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Avrupa'da diğer ligler de tamamlanırken; sarı-kırmızılı temsilcimizin "devler sahnesi"nde karşılaşabileceği 35 rakibin 28'i netlik kazandı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğuna ulaştı ve önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılım hakkı kazandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geride bıraktığımız sezon son 16 takım arasında kalmayı başardı.

GALATASARAY VE 28 MUHTEMEL RAKİBİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunun lig etabında, sarı-kırmızılıların dışında mücadele edecek 28 takım belli oldu. Lig Yolu'ndan 2' takım, Şampiyonlar Yolu'ndan 5 takım, lig etabı için son 7 biletin sahibi olacak. "Kupa 1"de kura çekimi 27 Ağustos'ta yapılacak, ilk maçlar ise 8-10 Eylül'de oynanacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Devler Ligi performansıyla yaklaşık 60 milyon euro gelir elde etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:

ARSENAL

ASTON VILLA

ATLETICO MADRID

BARCELONA

BAYERN MÜNİH

BORUSSIA DORTMUND

CLUB BRUGGE

COMO

FEYENOORD

INTER

LEIPZIG

LENS

LILLE

LIVERPOOL

MANCHESTER CITY

MANCHESTER UNITED

NAPOLI

PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)

PORTO

PSV

REAL BETIS

REAL MADRID

ROMA

SHAKHTAR DONETSK

SLAVIA PRAG

SPORTING

STUTTGART

VILLARREAL

