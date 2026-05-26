Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri: 35 takımdan 28'i belli oldu
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 77 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Avrupa'da diğer ligler de tamamlanırken; sarı-kırmızılı temsilcimizin "devler sahnesi"nde karşılaşabileceği 35 rakibin 28'i netlik kazandı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğuna ulaştı ve önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılım hakkı kazandı.
GALATASARAY VE 28 MUHTEMEL RAKİBİ
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunun lig etabında, sarı-kırmızılıların dışında mücadele edecek 28 takım belli oldu. Lig Yolu'ndan 2' takım, Şampiyonlar Yolu'ndan 5 takım, lig etabı için son 7 biletin sahibi olacak. "Kupa 1"de kura çekimi 27 Ağustos'ta yapılacak, ilk maçlar ise 8-10 Eylül'de oynanacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:
ARSENAL
ASTON VILLA
ATLETICO MADRID
BARCELONA
BAYERN MÜNİH
BORUSSIA DORTMUND
CLUB BRUGGE
COMO
FEYENOORD
INTER
LEIPZIG
LENS
LILLE
LIVERPOOL
MANCHESTER CITY
MANCHESTER UNITED
NAPOLI
PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)
PORTO
PSV
REAL BETIS
REAL MADRID
ROMA
SHAKHTAR DONETSK
SLAVIA PRAG
SPORTING
STUTTGART
VILLARREAL