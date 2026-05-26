Kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Erzurum'da pazarın şampiyonu olan 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki tosun araba fiyatına satıldı. Kurbanlığı alan vatandaş, "Erzurum kurban pazarında böyle heybetli ve vasıflara uygun bir hayvan bulmak her zaman nasip olmaz." dedi.

Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artarken, pazarın şu ana kadar en büyük kurbanlıklarından biri rekor fiyata alıcı buldu. Üretici Ahmet Çelik tarafından özenle yetiştirilen ve baskülde tam 1 ton 250 kilo gelen dev tosun, pazarlıklar sonucunda Samih Adanır isimli vatandaş tarafından 550 bin TL'ye satın alındı.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Merada özel yetiştirildi! 55 bin liradan açılan pazarlık bakın kaç lira da son buldu

PAZARIN ŞAMPİYONU

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na getirildiği andan itibaren heybetli görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken dev tosun, kurban severlerin ve diğer üreticilerin de ilgi odağı oldu. Güçlükle zapt edilen ve "pazarın şampiyonu" olarak adlandırılan kurbanlık için satıcı ve alıcı arasında sıkı bir pazarlık yaşandı.

Pazarın şampiyonu! 1 ton 250 kiloluk kurbanlık araba fiyatına satıldı

FİYATLAR ARTIYOR

Uzun süredir hayvancılıkla uğraştığını belirten satıcı Ahmet Çelik, hayvana gözü gibi baktığını ifade ederek şunları söyledi:

"Et fiyatlarının artışı ile birlikte canlı hayvan fiyatları da doğal artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir hayvan yetiştirdik. Yıl boyunca özenle besledik. 50 - 55 hayvanla başladık. Şu ana kadar hayvanlarımızın büyük bir bölümünü sattık. Allah herkesin kurbanını kabul etsin hayırlı olsun. Pazarda her bütçeye göre kurban var."

Pazarın şampiyonu! 1 ton 250 kiloluk kurbanlık araba fiyatına satıldı

"HER ZAMAN NASİP OLMAZ"

Pazarın en büyük kurbanlığını satın alan Samih Adanır ise hem ağırlığı hem de sağlıklı yapısıyla dikkat çeken tosunu kaçırmak istemediğini belirterek, "Erzurum kurban pazarında böyle heybetli ve vasıflara uygun bir hayvan bulmak her zaman nasip olmaz. Ahmet bey ile el sıkıştık, kurbanlığımızı aldık. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Yılın rekor satışlarından biri olarak kayıtlara geçen bu alışveriş, pazardaki diğer üreticilere de moral oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası