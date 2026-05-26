2026 Kurban Bayramı öncesinde arefe günü mesajları yeniden gündemde... Bayram arifesinde sevdiklerini mutlu etmek isteyen vatandaşlar; kısa, anlamlı, dualı ve resimli mesaj seçeneklerini araştırıyor. Özellikle WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlarda paylaşılacak arefe günü sözleri yoğun ilgi görüyor.

Arefe gecesi, Arefe günü ile Kurban bayramının birinci günü arasındaki gecedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. İslam dünyasında manevi anlamı büyük olan arefe günü, bayram öncesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı özel zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Vatandaşlar bu anlamlı günde yakınlarına güzel dileklerini iletmek için en özel mesajları paylaşmayı tercih ediyor.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI

"Arefe, sadece bir bekleyiş değil ruhun arınışı kalbin hazırlanışıdır.İnsan bayramı önce kalbinde hazırlar.Kırgınlıkları affederek kapısını ihtiyaç sahibine açarak duasını çoğaltıp gönlünü temizleyerek.Arefemiz bereketli bayramımız huzur sevinç ve süprizlerle dolsun"

"Arefe duâsı ;Bir bekleyiş içinde olanlara beklediklerini nasip et Allah'ım."

"Buyur Allah'ım buyur! Emrine amadeyim buyur senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz hamd de sana mahsustur, nimet de senin, mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur."

"Şimdiden dualarınızı toparlayın, dileklerinizi hazırlayın ama en çok da kalbinizi o güne hazırlayın. Çünkü Arefe, ilahi rahmetin dünya semasına tecelli ettiği, O'nun kuluna şah damarından daha yakın olduğu ve dualarını geri çevirmediği o benzersiz vakit…"

"Bayramın kokusu Arefeden gelir. Kalbimizdeki tüm güzelliklerin duaların kabul olması dileğiyle...Arefe Günümüz Mübarek Olsun"

"Ve bil ki Allah her şeyi eninde sonunda hiç ummadığın şekilde düzeltir."(Talak, 3)

Arefe günü mesajları ve sözleri! Sosyal medyada çok paylaşılan, beğenilen Arefe günü kutlama mesajları

"Arefe günü, vakfe ve oruçtan sonra yapılacak amellerin en faziletlisi; dua ve zikirle meşgul olmaktır. Ancak dua daha faziletlidir. Belirli bir dua sabit değildir. Kişi, dünya ve ahiret hayrını kapsayan kapsamlı duaları seçer."

"Ve Allah…

Arefe günü duaları kabul ettiğinde,

bizi de kabul olanlardan eylesin.

Arefe günü isteme günüdür; imkânsızı bile isteyin.

Çünkü Allah ‘Ol’ der ve olur…

‘Kün fe yekûn.’”Arefe Günümüz Mübarek Olsun"

"Dünyanın 'imkansız' dediği ne varsa, kulun Arefe günü samimiyetle açtığı avuçlarında gizlidir. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek günde, kalbinizden geçen tüm hayırlı dualar ahiret yatırımınız, ömrünüzün bereketi olsun."

"Arefe Günü Şimdiden dualarınızı toparlayın, dileklerinizi hazırlayın ama en çok da kalbinizi o güne hazırlayın. Çünkü Arefe, ilahi rahmetin dünya semasına tecelli ettiği, O'nun kuluna şah damarından daha yakın olduğu ve dualarını geri çevirmediği o benzersiz vakit"

