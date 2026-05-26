Hatay’da Osman Kaplankıran, halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kaplankıran'ın yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardıma koştuğu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, 24 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte top oynamak için halı sahaya gitti. Kaplankıran, maç sırasında arkadaşına pas verdikten sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı.

ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Kaplankıran’ın yere yığıldığını gören arkadaşları, bir süre anlam veremedikten sonra yerden kalkmadığını görünce yardıma koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Kaplankıran’ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaplankıran hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek vefat eden Kaplankıran’ın yere yığılarak hayatını kaybettiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

