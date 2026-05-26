İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar’da bayram öncesi kaza! Yaralılar var
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Aşağıkurudere köyü yakınlarında bir otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
- Sürücü A.C.'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.
- Savrulan araç takla atarak refüje girdi.
- Kazada sürücü ile birlikte A.A., S.A. ve U.A. yaralandı.
- Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
- Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Aşağıkurudere köyü yakınlarında A.C., yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
4 KİŞİ YARALANDI
Savrulan araç ardından takla atıp refüje girdi. Meydana gele kazada sürücü ile birlikte A.A., S.A. ve U.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
