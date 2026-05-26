Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 mağlup ederek, adını Premier Lig'e yazdırdı. Acun Ilıcalı, futbolcular taraftarlar, büyük başarıyı Hul şehir meydanında büyük coşkuyla kutladı.

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesinin ardından kutlamaların adresi şehir meydanındaki City Hall oldu. Binlerce taraftarın doldurduğu meydanda büyük bir coşku yaşandı. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, futbolcularla birlikte taraftarlara seslendi.

Hull City'nin maçlarını oynadığı MKM Stadı'nda toplanan futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve aileleri, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile birlikte üstü açık otobüslerle şehir turu attı.

HULL'DA TÜRK BAYRAKLARI

Şehir meydanında Türk bayrakları dalgalanırken; İngiliz futbolseverlerin, Acun Ilıcalı’ya yönelik yoğun sevgi gösterisi kutlamalara damga vurdu.

City Hall önünde toplanan on binlerce taraftar, Acun Ilıcalı ve tarfatarlarla bir araya geldi. Türk iş adamı, taraftarları böyle selamladı.

DEV DESTEK

2026-2027 sezonunda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'nin taraftarları, şehir meydanında uzun süre tezahüratlar ve alkışlarla takımlarını destekledi.

Acun Ilıcalı: Biz en zengin kulüp müyüz: hayır. En pahalı takım mıyız: hayır. Fakat biz en iyi taraftarlara sahibiz. Başardık.

JAKIROVIC'TEN PREMIER LİG ESPRİSİ

Takımın teknik direktörü Sergej Jakirovic, taraftarlara seslenirken esprili bir yaklaşımla, "Sezon öncesinde bir görevim vardı, takımı Championship'te tutmak. Başarısız oldum. Premier Lig'e çıktık" açıklamasını yaptı.

