İngiltere'de tarih yazan Türk: Acun Ilıcalı! Türk bayrakları meydanda dalgalandı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 mağlup ederek, adını Premier Lig'e yazdırdı. Acun Ilıcalı, futbolcular taraftarlar, büyük başarıyı Hul şehir meydanında büyük coşkuyla kutladı.
Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesinin ardından kutlamaların adresi şehir meydanındaki City Hall oldu. Binlerce taraftarın doldurduğu meydanda büyük bir coşku yaşandı. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, futbolcularla birlikte taraftarlara seslendi.
HULL'DA TÜRK BAYRAKLARI
Şehir meydanında Türk bayrakları dalgalanırken; İngiliz futbolseverlerin, Acun Ilıcalı’ya yönelik yoğun sevgi gösterisi kutlamalara damga vurdu.
DEV DESTEK
2026-2027 sezonunda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'nin taraftarları, şehir meydanında uzun süre tezahüratlar ve alkışlarla takımlarını destekledi.
JAKIROVIC'TEN PREMIER LİG ESPRİSİ
Takımın teknik direktörü Sergej Jakirovic, taraftarlara seslenirken esprili bir yaklaşımla, "Sezon öncesinde bir görevim vardı, takımı Championship'te tutmak. Başarısız oldum. Premier Lig'e çıktık" açıklamasını yaptı.