Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk açıklaması: Benim için bir ilk
Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde karşılaştığı Middlesbrough'u uzatmalarda 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi. Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Hull City'in patronu Acun Ilıcalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde karşılaştığı Middlesbrough'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, Premier Lig'e yükseldi.
Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Hull City'in sahibi Acun Ilıcalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"RAKİP DAYANMAZDI"
Çok emek verdiklerini ifade eden Ilıcalı, "Büyük bir mutluluk. Ülkemizden de çok mesaj aldık, herkes dua etti. Bu kadar duaya rakip dayanmazdı." dedi.
"BENİM İÇİN BİR İLK"
Yaşadığı gururu tarif etmekte zorlanan Ilıcalı, "Çok mutluyum. Ağlamadım ama çok duygulandım. Onu kabul ediyorum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Benim için bir ilk" şeklinde konuştu.
Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ise zafer konuşmasında şu sözleri kullandı:
"İnanılmaz bir duygu, gözlerime inanamıyorum. Çok zorlandık ama başardık.
Maçtan önce de söylediğim gibi, topu kendilerinde tutmaktan büyük keyif alıyorlar. Tamam, çok net fırsatlar yakalayamadılar ama 15. dakikadan sonra dizilişimizi değiştirdik. Crooks, Oli McBurnie'ye yardım etmeye çalıştı.
Oli'nin golü çok iyiydi. Oli bu tür maçları oynamayı seviyor. 15 gol atacağı konusunda anlaşmıştık. Normal sezon en kötüsüydü, sonra tamamen yeni bir turnuvaya başladık ve orada kaç puan kazandığınız önemli.
Bu bir baskı meselesi çünkü her şeyi düzeltmek için zamanınız var. Bu çok zorlu ve çok zor bir lig, bu yoğunluk ve inanılmaz bir şey.”