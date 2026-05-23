CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “delegelerin oy iradesine müdahale edildiği” iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü -Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde 'siyasi partiler kanuna muhalefet', 'rüşvet almak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1-Gülhan AYDIN (YURT DIŞI YASAĞI ŞEKLİNDE SERBEST)

2-Sadi KARAYALÇIN (TUTUKLANDI)

3-Melda TANIŞMAN TUTAN(ADLİ KONTROL İLE SERBEST)

4-Hayati KAYA (ADLİ KONTROL İLE SERBEST)

5-Suat DÜLGER (TUTUKLANDI)

6-Kalender ÖZDEMİR (TUTUKLANDI)

7-Özkan DENİZ (TUTUKLANDI)

8-İbrahim ŞAHİN (TUTUKLANDI)

9-Umut SAPAN (TUTUKLANDI)

10-Mehmet Ayıp DEMİRBÜKEN(TUTUKLANDI)

11-Metin KAYA (TUTUKLANDI)

12-Gaffar ÇİÇEK(TUTUKLANDI)

13-Ayça AKPEK ŞENAY (YURT DIŞI YASAĞI ŞEKLİNDE SERBEST)

TUTUKLANANLARDAN BİRİ AĞABABA'NIN ŞOFÖRÜ

Tutuklanan isimler arasında yer alan Gaffar Çiçek'in CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın makam şoförü olduğu öğrenildi.

SEVK YAZISININ DETAYLARI

Savcılığın sevk yazısında, şüpheliler Gülhan Aydın, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Safi Karayalçın, Suat Dülger, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken ve Metin Kaya'nın CHP'de 38. kurultay döneminde "delege" ile "ilçe başkanı" gibi sıfatlar taşıdıkları ifade edildi.

Dosyada yer alan beyanlara göre, şüphelilerin kurultaydaki oy tercihlerini elde ettikleri menfaate göre belirledikleri, bu kapsamda bazılarının belediyeden ihale aldığı, bazılarının akrabalarının belediyelerde işe yerleştirildiği, bazılarına ise nakit para verildiğine ilişkin tespitler karşısında şüphelilerin "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Yazıda, şüpheli Gaffar Çiçek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan ve hakkında dava açılan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in ifadelerindeki "seçim dönemi öncesinde isteği üzerine CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro para teslimine" ilişkin iddialarda adı geçen, kendilerinden para istediğini belirttikleri Veli Ağbaba'nın görünürde şoförü olduğu ifade edildi.

Ağbaba'nın haksız maddi menfaat elde ettiği öne sürülen olaylarda para taşıma işlemlerini şüpheli Çiçek'in üzerinden yaptığı belirtilen yazıda, "Şüpheli Ayça Akpek Şenay'ın da Veli Ağbaba ile irtibatlı olduğu, Gökhan Cumalı'nın gözaltına alındıktan sonra süreci takip ettiği, her ne kadar iddiaları kabul etmemiş ise de Veli Ağbaba'nın haksız maddi menfaat ilişkilerine aracılık ettiği yönünde somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan tutuklanmalarına karar verilmesi talep olunur." ifadesi kullanıldı.

