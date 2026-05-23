CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel, kameralar karşısında geçerek açıklamalarda bulundu.

CHP'de şaibeli kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu. Özgür Özel ise görevden uzaklaştırıldı.

Mutlak butlan kararını tanımadığını belirten Özel, bugün parti meclisinde yapılan oylamayla CHP Grup Başkanı oldu. Kararın ardından kameralar karşısına geçen Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Değerli arkadaşlar, bundan 3 yıl önce yine bir kapalı grup toplantımızda grup başkanı seçilmiştim. Ondan yaklaşık 5 ay sonra da bu kez yapılan kongremizde genel başkan seçilmiştim. Grup iç yönetmeliğimize göre mevcut genel başkan otomatikman grup başkanıdır. Bu şekilde sürerken malum çok tartışmalı hukuken tanımadığımız Türkiye'deki aklı başında hiçbir hukukçunun savunmadığı mutlak mutlan kararı çıktı ve bu karar çeşitli birimlere yollandı.

Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden Grup Başkanlığı seçimi oldu. Kullanılan oyların 1'i dışında, tüm oyları alarak, mazeretçilerin de desteğini alarak, 110 oyla Grup Başkanı seçildim. 'Butlan kararının arkasında 90 vekil' var deniyor. Bu açıklamaları takip ediyorsunuz. CHP Grubunda bilinen ayrışma dışında bir ayrışma yok. Böyle bir karar aldık hepimize hayırlı uğurlu olsun.

"GRUP TOPLANTISINI ELBETTE BEN YAPACAĞIM"

(Pazartesi günü grup kürsüsünde kimi göreceğiz?) Ben partinin Genel Başkanıyım hem de Grup Başkanıyım. Grup Toplantısına Grup Başkanı başkanlık eder. Tabi grup başkanı partinin genel başkanıyla birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine. ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Bugün zaten hani hepiniz takdir edersiniz ki sahadaki sokaktaki üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında bu butlan kararından sonra partinin bir genel başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor. O yüzden yapılacak grup toplantısında ben kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.

"UZLAŞI YOK"

Bunun dışında şöyle haberler okudum; işte uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok.

KURULTAY İÇİN 40 GÜN SONRASINI İŞARET ETTİ

Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması... Şimdi parti meclisimizin görüşünü alacağım. Yarın il başkanlarının görüşleri alınacak. Sonra gecikmeden Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüğümüzde demiştim ben arkadaşların görüşlerini alacağım ardından da bir temas kurarız diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknik bir boyutta, Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız hızlı bir şekilde. Bayramdan sonraki 40 gün içinde kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter.

