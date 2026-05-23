A.B.İ. dizisinde sezon finali öncesi yaşanan gelişmeler izleyicilerde şaşkınlığa neden oldu. Hikayenin gidişatına yönelik değişiklik kararı sonrası dizinin başrol ve senaryosunda kapsamlı değişikliğe gideceği öğrenildi. Afra Saraçoğlu’nun erken vedasının ardından, Kenan İmirzalıoğlu’na gelecek yeni partner ağızları açık bıraktı.

A.B.İ dizisinde sürpriz gelişme: Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri şaşırttı

23 Haziran’da sezon finali yapması planlanan dizide, Avukat Çağla karakterini üstlenen Afra Saraçoğlu’nun 17. bölüm itibarıyla projeye veda edeceği konuşulurken, ayrılık haberi dizinin takipçileri arasında büyük şaşkınlığa neden oldu. Saraçoğlu’nun ayrılığı sonrası gözler hem dizinin geleceğine hem de Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni sezondaki partnerinin kim olacağına çevrildi.

DİZİDE HİKAYE DEĞİŞECEK

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği yapım için yeni sezon onayı verilirken, dizinin hikayesinde ve karakter yapısında önemli değişikliklere gidileceği öne sürüldü. Kulislerde konuşulan iddialara göre yeni sezonda dizinin atmosferi tamamen değişecek ve hikaye daha sert, mafya eksenli bir yapıya dönüşecek.

“YÜZDE 90 EŞİ SİNEM KOBAL GELECEK”

Yorumcu olarak programda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Üstündağ ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Üstündağ, “Afra Saraçoğlu en başından beri projeyi pek istememişti, gelen ısrarlar üzerine kabul etmişti. Dizi pek tutmayınca, yeni sezonda mafyatik bir diziye dönecek. Gidişat değişiyor. Yüzde 90 diziye eşi Sinem Kobal gelecek” sözleriyle yeni sezona dair kulis bilgilerini paylaştı.

