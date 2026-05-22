Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşmasının ardından Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü. Türkiye Kupası finalinin ardından takımların Avrupa rotası da şekillendi.

GALATASARAY DİREKT LİG ETABINA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele etme hakkı elde etti.

FENERBAHÇE 2. ÖN ELEMEDEN

Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'na katılacak.

BEŞİKTAŞ'A AVRUPA LİGİ BİLETİ

Kupada mutlu sona ulaşan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Trabzonspor'un kupayı kazanması sonrası Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan Rams Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'na katılma hakkı elde etti.

Hyeon-gyu Oh

KARTAL'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Bordo mavililerin Türkiye Kupası'nı kazanması sonrası Beşiktaş, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı. Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak olan siyah beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu. Beşiktaş ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak.

* Braga

* Olympiacos

* Kopenhag

* Ferencvaros

* Viktoria Plzen

* Karabağ

* Maccabi

* Anderlecht

* Pafos

* Rangers

* Celtic

* Midtjylland

Haberle İlgili Daha Fazlası