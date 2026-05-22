BYD, popüler elektrikli SUV modeli Atto 3’ün yeni neslini Çin’de resmi olarak tanıttı. Model, daha uzun menzil, ultra hızlı şarj teknolojisi ve yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor. Yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise 9 dakikada şarj olan otomobil, maksimum 630 kilometreye ulaşıyor.

Çinli otomotiv devi BYD, dünya genelinde büyük satış başarısı yakalayan Atto 3 modelinin yeni versiyonunu tanıttı. Çin’de “Yuan Plus” adıyla satılan elektrikli SUV, kapsamlı güncellemelerle birlikte daha modern hale gelirken, menzil tarafında da önemli iyileştirmeler sunuyor.

Araç, markanın tamamen yeni bir arkadan itişli platformu üzerine inşa edilirken, ikinci nesil Blade batarya teknolojisi de geçiş yaptı.

Yeni BYD Atto 3 resmen tanıtıldı: Türkiye’de listeden çıkmıştı

MENZİL 630 KİLOMETREYE ÇIKTI

BYD’nin yeni batarya sistemi sayesinde modelin CLTC menzili maksimum 630 kilometreye ulaşıyor. Bu da önceki nesle kıyasla yaklaşık 120 kilometrelik ek menzil anlamına geliyor. Yeni model 57.5 kWh ve 68.5 kWh'lık batarya paketleriyle sırasıyla 540 km ve 630 km'lik CLTC saf elektrikli menzil sunacak.

YÜZDE 10’DAN YÜZDE 70’E 5 DAKİKADA ŞARJ

Asıl dikkat çeken verilerden biri de yeni Blade Batarya teknolojisinin sunduğu etkileyici şarj hızı. “Flash charging” teknolojisi ile yüzde 10’dan yüzde 70’e sadece 5 dakikada ulaşabiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise şarj olması 9 dakika sürüyor. Üstelik eksi 30 derece gibi ekstrem düşük sıcaklıklarda bile süre sadece 3 dakika uzuyor.

Yeni BYD Atto 3 resmen tanıtıldı: Türkiye’de listeden çıkmıştı

MOTOR SEÇENEKLERİ

Performans tarafında ise araç, 200 kW (268 hp) ve 240 kW (326 hp) güç üreten iki versiyonla, arkada yer alan tek elektrik motoruyla geliyor. Yeni modelde, uzunluk 4665 mm, genişlik 1895 mm, yükseklik 1675 mm ve dingil mesafesi 2770 mm çıkarılmış. Güncel versiyonda 4455/1875/1615 mm (uzunluk/genişlik/yükseklik) ölçülerine ve 2720 mm dingil mesafesine sahipti.

18 inç veya 19 inç jant seçenekleriyle sunulan yeni araç, yarı gizli kapı kollarına ve kişiselleştirmeyi artırmak için çoklu renk seçeneklerine sahip özelleştirilebilir D sütunu panellerine sahip.

Yeni nesil Dragon Face tasarım diliyle gelen model, daha ince LED farlar, yarı gizli kapı kolları, boydan boya LED stop tasarımı ve çift renkli gövde seçenekleriyle daha modern bir görüntü sunuyor. Araç aynı zamanda büyüyen boyutları sayesinde daha geniş iç mekân vaat ediyor.

Yeni BYD Atto 3 resmen tanıtıldı: Türkiye’de listeden çıkmıştı

İç mekânda ise daha büyük multimedya ekranı, yeniden tasarlanan orta konsol, kablosuz şarj alanı ve direksiyon kolonuna alınan vites seçici dikkat çekiyor. BYD’nin gelişmiş sürüş destek sistemleri ve lidar tabanlı DiPilot 300 platformunun da üst paketlerde sunulacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞTAN KALDIRILDI

BYD’nin ülkemizde de sattığı modelden biri olan Atto 3, 2026 yılı ilk üç ayında 494 adet satıldı. Türkiye’de son olarak 150 kW Design donanım seviyesinde satılan Atto 3, 2.249.000 TL’den satılıyordu. Model mayıs ayı itibariyle satış listesinden çıkarıldı. 16 bin 600 dolardan (Yaklaşık 756.000 TL) başlayan fiyatlarla satışa yeni modelin ülkemize gelmesi halinde fiyatının artması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası