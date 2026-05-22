Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) uzun süredir tartışma konusu olan kurultay süreciyle ilgili yargıdan çıkan karar siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Mahkemenin aldığı kararın ardından “Özgür Özel görevden alındı mı?”, “Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?” soruları kamuoyunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan dava kapsamında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, kurultay sürecine ilişkin yapılan itirazları değerlendirerek “mutlak butlan” hükmü verdi. Peki, Özgür Özel görevden alındı mı? Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?

ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN ALINDI MI?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davada hükmünü verdi. Daire, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayı iptal etti.

Aynı kararlar 21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylar ile 39. Olağan Kurultay için de alındı. Böylelikle Özel ile parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, butlan kararına tepki göstererek, "Net söylüyorum. Mesele ne Özgür Özel meselesidir ne de Değişim Kurultayı’nın göreve getirdiği her birimizin şahsi meselesidir. Şahsi çıkarlarımızı reddederek, her türlü kirli teklife ‘hayır’ diyerek, her türlü iş birliği teklifine içeriden dışarıdan ‘hayır’ diyerek, doğru bildiğimiz yolda yürüyerek bugüne geldik biz. Bu mesele bizim değil, milletin meselesidir. Bu savaş bize değil, millete karşı açılmıştır. Bu darbe bize değil, millete yapılmıştır. Bu darbe milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet Cumhuriyet’in en büyük kazanımı olan sandığa, seçme ve seçilme hakkına karşı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNDÜ?

Kurultay öncesinde genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri tedbiren göreve döndü.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun karar öncesinde yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. CHP’nin kişilere ait olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, partinin tarihi sorumluluğuna dikkat çekmişti.

“MUTLAK BUTLAN” NE DEMEK?

Hukukta “mutlak butlan” bir işlemin en başından itibaren tamamen geçersiz sayılması anlamına geliyor. Böyle bir karar verildiğinde, ilgili işlem hukuken hiç yapılmamış kabul ediliyor.



