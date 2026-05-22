MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kurultay davasında mahkeme tarafından verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi. MHP lideri, ana muhalefet partisine "Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir. Direnmek yerine, Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır" çağrısında bulundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ının iptaline ilişkin açılan davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme mutlak butlan kararı ile parti yönetimini Kemal Kılıçdaroğlu'na devretti.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ana muhalefet partisine çağrıda bulundu.

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bize göre meseleyi soğukkanlılıkla, hukuka uygun hareket etmekle, sorumluluk bilinciyle değerlendirmek, CHP’nin tarihi ve kurumsal kimliğini geleceğe taşıma iradesiyle hareket etmek en sağlıklı yol olacaktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den 'mutlak butlan kararı' mesajı! CHP'ye çağrıda bulundu

"KARARI TANIMIYORUZ ÇIKIŞI GEREKSİZ"

CHP'nin mahkeme kararına uyması gerektiğini ifade eden Bahçeli "Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir. Direnmek yerine, Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır" ifadelerini kullandı.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

MHP lideri "Bunun için öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak paydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesi ile hareket etmesi gerekmektedir" çağrısında bulundu.

