CHP kurultayının iptaline ilişkin kararın açıklandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisinde yaşananlar ortaya çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın, karar sonrası Kılıçdaroğlu’nun elini öptüğü öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise haberi aldığı anda son derece sakin bir tavır sergilediği belirtildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararıyla CHP genel başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, haberi aldığı ilk anların detayları ortaya çıktı.

Karar açıklandığı sırada Kılıçdaroğlu ile ofisinde görüşmede olan Gazeteci Ümit Kartal, yaşananları TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında paylaştı.

Görüşme öncesinde son derece sakin ve sıradan bir gün yaşandığını belirten Kartal, haberin gelmesiyle birlikte odada bir anda büyük bir hareketlilik yaşandığını aktardı.

Ziyaret için randevu beklediği esnada ofiste hiç olağanüstü bir hava sezmediğini dile getiren Ümit Kartal, Kılıçdaroğlu ve çalışma arkadaşlarının günlük kıyafetlerle dolaştığı, çok az sayıda insanın bulunduğu sıradan bir gün olduğunu ifade etti.

"GÖRÜŞMENİN 10. DAKİKASINDA KAPI BİR ANDA AÇILDI"

Kılıçdaroğlu ile siyasete dair güncel konuları konuşmaya başladıklarını belirten Kartal, o anları şöyle anlattı:

"Açıkçası randevu için beklediğim sıralarda hiç olağanüstü bir gündem sezmedim. Yani gayet olağan bir gündü. Sıradan bir gündü. Çok az sayıda insan vardı. Hatta Kemal Bey'in çeşitli çalışma arkadaşlarının böyle günceli kıyafetlerle olduklarını yani çok olağan bir gündü. Kuşkusuz siyasete dair konularda konuşuyordu ama Kemal Bey'i de çok sakin gördüm.

"KEMAL BEY DE ŞAŞIRDI"

Daha 10. dakikayken kapı açıldı bir anda. Özel kalem odasındaki isimler bir anda içeriye girdiler. Hatta Kemal Bey espri yaptı. İşte baskın yapmak suçtur dedi, böyle gülümsedi falan.

Espri yaptı. Şaşırdı o da bilmiyordu. Ben de şaşırdım açıkçası. Çünkü bu kadar kısa süreceğini tahmin etmiyordum. Hemen hızlıca özel kalem müdürü bizim fotoğrafımızı çekti o durumda.

Ben hala konunun ne olduğunu bilmiyordum.

"AHMET AKIN VE MAHİR POLAT ELİNİ ÖPTÜ"

Biz görüşüyorken içeri giren Balıkesir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın eğilip Kemal Kılıçdaroğlu 'nun elini öptü. Sonra İzmir Milletvekili Mahir Polat da eğilip Kemal Kılıçdaroğlu 'nun elini öptü. Ben tabii kararın çıktığına dair bir bilgim olmadığı için bunların içinde şaşırdım. Sonra onlar içeride biz çıktıktan sonra bir 10 dakika görüştüler.

"ÇOK SAKİNDİ"

Hakikaten hem karar öncesinde ben girerken hem karar sonrasında çok ciddi bir sakinlik gözlemledim ben.



Çok sakindi. Tebrik edenler olduğunda da "hayırlısı olsun, hayırlı olsun" gibi bir ya da iki kere böyle kısa cümleler kurdu"

