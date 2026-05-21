CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'e verdiği ilk mesajında "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili açılan davada beklenen karar çıktı. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayın iptaline hükmetti.

Kararda ayrıca, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin tedbiren yeniden görev üstlenmesine karar verildi.

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi!

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu görevi devralacak

Gelişme siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da ilk açıklama geldi.

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi!

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını canlı yayında paylaştı. Atik, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım. İlk açıklamasını TGRT Haber’e yaptı” dedi.

Kılıçdaroğlu kararla ilgili kısa değerlendirmesinde, “Bu karar Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası