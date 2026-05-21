CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘mutlak butlan’ kararı verdi. "Mutlak butlan” kararı sonrası gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor, CHP'nin başına mı geçecek?

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya ilişkin "mutlak butlan" kararı verdi. Kararda, “4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı ile bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların iptaline karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNECEK?

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.

KARAR ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada; "CHP'nin kendilerine bırakılmış bir miras olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Partimiz, bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş, bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş, halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu dürüst evlatlarının elinde, ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum. 70 yılı aşkın ömrünü; bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası, verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun" ifadelerini kullanmıştı.

