Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapılı'nın da gözaltına alındığı bildirildi.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında operasyonlar yapıldığı belirtildi.
- Bu operasyonlarla yurt dışından deniz yoluyla sokulmak istenen kokain maddesinin karaya inmeden ele geçirildiği ifade edildi.
- Ayrıca uyuşturucu madde imalat yerlerinin tespit edildiği ve İstanbul'un farklı ilçelerinde uyuşturucu madde satıcılarının tutuklandığı aktarıldı.
- Savcılık, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik de bir başka soruşturma yürüttüğünü belirtti.
- Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifade alma talimatı verildiği duyuruldu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gençlere örnek olması beklenen ünlülere yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.
Yapılan açıklamaya göre 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, Sarıkaya’nın yurt dışında olduğu bildirildi.
ÜNLÜLERİN DOKTORUNUN EVİNDE ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Öte yandan gözaltına alınanlar arasında bulunan ve ünlülerin doktoru olarak da bilinen Mehmet Rahşan’ın evinde yapılan aramalarda ise hassas terazi, şırınga ve uyuşturucu paketlerinin bulunduğu belirtildi.
İşte şu ana kadar gözaltına alınan isimler:
1-Mabel MATİZ (Fatih KARACA)
2-Feyza CİVELEK
3-Volkan BAHÇEKAPALI
4-Onur TUNA
5-Osman Haktan CANEVİ
6-Aslıhan TURANLI
7-Kübra İmren SİYAHDEMİR
8-Mehmet Rahşan
9-Cansu TEKİN
10-Özgür Deniz CELLAT
11-Tarık TUNCA BAKIR
12-Aycan YAĞCI
13-Tuğçe POSTOĞLU
14-Eda DORA
Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan isimlerin tamamı ise şu şekilde:
Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın, Mabel Matiz adıyla tanınan Fatih Karaca, Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.
Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.
Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."