Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca öğrenci, veli ve kamu çalışanının gündeminde tatil takvimi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte bayram tatilinin idari izin kararıyla 9 güne çıkarılması dikkat çekti. Açıklamanın ardından ''22 Mayıs Cuma okullar tatil mi, bayram tatili ne zaman başlıyor?'' soruları da gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanlarını ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu. Açıklamaya göre 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün idari izin uygulanacak. Arife günü olan 26 Mayıs Salı günü ise öğle saatine kadar kamu personeli izinli sayılacak. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kamu çalışanları için tatil süresi toplam 9 güne çıkmış oldu. Peki, 22 Mayıs Cuma okullar tatil mi, bayram tatili ne zaman başlıyor?

22 MAYIS CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

22 Mayıs 2026 Cuma günü için idari izin kapsamında bayram tatili kararı alınmadı. Bu sebeple okullarda yarın eğitim öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler planlanan takvime göre yapılacak.

25 MAYIS TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla birlikte 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı. Kamu personelleri bayram öncesinde tam gün izinli sayılacak.

KURBANA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 21 Mayıs Perşembe 2026 itibarıyla Kurban Bayramı’nın başlamasına sayılı günler kaldı. Bayramın birinci gününe 6 gün bulunurken arife gününe ise 5 gün kaldı.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)

