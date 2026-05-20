Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gündeme gelen konulardan biri de kurban kesim vakti oldu. Vatandaşların kurban kesme ibadetini hakkıyla yerine getirmesi için bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Peki, kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayramın arefe günü 26 Mayıs Salı, Kurban Bayramı’nın 1. günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kurban kesim vakitleri oldu. İbadetlerini usulüne uygun şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, “Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?” sorusuna cevap arıyor.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR/BİTER?

Kurban, bayramın ilk günü bayram namazından itibaren üçüncü günü, güneş batıncaya kadar kesilir. Cuma kılınmayan küçük köylerde, fecirden sonra, bayram namazından önce de kesilebilir. Gece kurban kesmek, caizse de mekruhtur. Şafii’de, bayramın dördüncü günü de, kesilebilir.

Nafile, akika ve adak hayvanı, her zaman kesilebilir, ama bayramda kesilmesi iyi olur. Bayram, cumaya rastlasa da, yine kurban, bayram namazı kılındıktan sonra kesilir.Kurban Bayramı’nın üçüncü günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilene, bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesmek vacib değilse de, keserse vacib olarak eda etmiş olur.

GECE KURBAN KESMEK CAİZ Mİ?

Mekruhtur. İhtiyaç veya zaruret olmadan kesilmez. Gündüz kesme imkanı bulunamamışsa, ertesi günü kesme imkanı da yoksa gece kesmek caiz olur.

Kurban, üçüncü günü akşam ezanına kadar kesilir. Daha sonra kesilmez. Bu vakte kadar herhangi bir sebeple kesilememiş olan kurbanı kesebilmek için Şafii mezhebi taklit edilerek gece veya ertesi gün yani dördüncü gün de kesilebilir. Böyle durumlarda mekruh da olmaz. Ancak, bir ihtiyaç olmadan Şafii mezhebi taklit edilemez.

